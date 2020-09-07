***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.09.2020 15:10
***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
_
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ağustos 2020 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873624
BIST
15:071.093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 6,38
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.096
En Düşük
1.090
15:077,4609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0275
|Açılış
|: 7,4740
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4660
|
7,4649
En Düşük
7,4198
15:078,8221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0120
|Açılış
|: 8,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8379
En Düşük
8,7626
15:07462,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,53
|Açılış
|: 462,86
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,03
En Düşük
461,31
BIST En Aktif Hisseler15:05
|DITAS
|33,00
|3.722.156
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.869.107
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.869.107
|% 10,00
|
|UTPYA
|7,70
|13.991.034
|% 10,00
|
|UZERB
|5,17
|343.567
|% 10,00
|
|KENT
|418,50
|11.194.361
|% -10,00
|
|PKENT
|1.232,00
|602.448
|% -9,99
|
|IZMDC
|20,36
|5.882.514
|% -9,99
|
|CRDFA
|6,47
|5.114.431
|% -9,89
|
|LUKSK
|27,20
|2.965.935
|% -9,39
|
|TURSG
|6,13
|687.154.233
|% 3,03
|
|FENER
|40,68
|668.520.724
|% 9,89
|
|SISE
|6,30
|649.687.568
|% 0,64
|
|EKGYO
|1,82
|560.446.299
|% 4,60
|
|GSRAY
|3,76
|436.329.028
|% 4,44
|
|EKGYO
|1,82
|560.446.299
|% 4,60
|
|ADESE
|2,15
|262.103.279
|% 5,39
|
|GSRAY
|3,76
|436.329.028
|% 4,44
|
|TURSG
|6,13
|687.154.233
|% 3,03
|
|SISE
|6,30
|649.687.568
|% 0,64
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4538
|7,4604
|% 0,36
|
|Euro
|8,8136
|8,8226
|% 0,14
|
|Sterlin
|9,7890
|9,8380
|% -0,54
|
|Frank
|8,1311
|8,1801
|% 0,33
|
|Riyal
|1,9840
|1,9939
|% 0,40
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|-6,41
|
|Altın Gr.
|463
|463
|0,53
|
|Cumhuriyet
|3.076
|3.123
|-3,00
|
|Tam
|3.061
|3.137
|-2,31
|
|Yarım
|1.480
|1.518
|-1,12
|
|Çeyrek
|742
|759
|-0,56
|
|Gümüş.Ons
|26,73
|26,77
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,00
|
|B. Petrol
|41,99
|41,99
|-0,67
|