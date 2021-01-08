***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.01.2021 15:58
***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aralık 2020 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898362
BIST
17:461.541
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 18,82
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.541
En Düşük
1.520
17:467,3557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0076
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
17:469,0122
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0104
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
17:46441,26
En Yüksek
|Değişim
|: -2,38%
|| -10,77
|Açılış
|: 442,20
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
441,67
BIST En Aktif Hisseler17:44
|INVEO
|58,30
|84.335.671
|% 10,00
|
|YESIL
|151,80
|96.423.400
|% 10,00
|
|BASCM
|18,70
|345.949
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.835,80
|3.375.649
|% 10,00
|
|KONYA
|1.204,00
|110.420.527
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|406.162
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|517.752
|% -9,90
|
|DIRIT
|4,38
|3.722.818
|% -9,88
|
|SUMAS
|67,50
|1.741.604
|% -9,88
|
|UMPAS
|3,33
|692.600
|% -9,76
|
|EKGYO
|2,55
|2.976.480.399
|% -1,92
|
|GARAN
|10,79
|2.405.886.032
|% 2,57
|
|KOZAL
|118,20
|2.401.780.315
|% 8,94
|
|THYAO
|12,83
|1.417.775.212
|% 1,18
|
|SISE
|7,41
|1.332.213.695
|% 0,41
|
|EKGYO
|2,55
|2.976.480.399
|% -1,92
|
|SKBNK
|1,60
|989.955.071
|% 3,23
|
|GARAN
|10,79
|2.405.886.032
|% 2,57
|
|YKBNK
|3,34
|635.627.766
|% 1,21
|
|SISE
|7,41
|1.332.213.695
|% 0,41
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3484
|7,3558
|% 0,10
|
|Euro
|9,0053
|9,0133
|% -0,10
|
|Sterlin
|9,9616
|10,0115
|% 0,27
|
|Frank
|8,2725
|8,3223
|% 0,11
|
|Riyal
|1,9488
|1,9586
|% -0,16
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.867
|-46,84
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-7,96
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.948
|3.024
|-33,19
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,06
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|26,09
|26,13
|-1,08
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,17
|
|B. Petrol
|55,27
|55,27
|0,89
|