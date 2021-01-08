***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.01.2021 16:08
***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
_
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aralık 2020 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898384
BIST
17:451.541
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 18,71
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.541
En Düşük
1.520
17:457,3567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0086
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
17:459,0149
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0077
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
17:45442,20
En Yüksek
|Değişim
|: -2,18%
|| -9,84
|Açılış
|: 442,20
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
441,67
BIST En Aktif Hisseler17:45
|INVEO
|58,30
|84.361.964
|% 10,00
|
|YESIL
|151,80
|96.423.400
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.835,80
|3.375.649
|% 10,00
|
|BASCM
|18,70
|345.949
|% 10,00
|
|KONYA
|1.204,00
|110.468.687
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|406.162
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|517.752
|% -9,90
|
|DIRIT
|4,38
|3.722.818
|% -9,88
|
|SUMAS
|67,50
|1.741.604
|% -9,88
|
|UMPAS
|3,33
|692.600
|% -9,76
|
|EKGYO
|2,55
|2.977.149.265
|% -1,92
|
|KOZAL
|118,80
|2.412.805.776
|% 9,49
|
|GARAN
|10,78
|2.408.040.634
|% 2,47
|
|THYAO
|12,83
|1.421.097.575
|% 1,18
|
|SISE
|7,42
|1.341.342.905
|% 0,54
|
|EKGYO
|2,55
|2.977.149.265
|% -1,92
|
|SKBNK
|1,61
|991.501.302
|% 3,87
|
|GARAN
|10,78
|2.408.040.634
|% 2,47
|
|YKBNK
|3,34
|638.266.365
|% 1,21
|
|SISE
|7,42
|1.341.342.905
|% 0,54
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3463
|7,3567
|% 0,12
|
|Euro
|8,9999
|9,0149
|% -0,09
|
|Sterlin
|9,9517
|10,0016
|% 0,17
|
|Frank
|8,2677
|8,3175
|% 0,06
|
|Riyal
|1,9495
|1,9593
|% -0,13
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|-34,68
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-7,57
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.948
|3.024
|-33,19
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,06
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|26,39
|26,42
|-0,78
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,15
|
|B. Petrol
|55,31
|55,31
|0,93
|