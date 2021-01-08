***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.01.2021 16:28
***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
_
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aralık 2020 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898391
BIST
17:431.541
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 18,26
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.541
En Düşük
1.520
17:437,3558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0077
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
17:439,0133
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0093
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
17:43441,78
En Yüksek
|Değişim
|: -2,27%
|| -10,25
|Açılış
|: 441,94
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
441,78
BIST En Aktif Hisseler17:43
|INVEO
|58,30
|84.377.239
|% 10,00
|
|YESIL
|151,80
|96.423.400
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.835,80
|3.375.649
|% 10,00
|
|BASCM
|18,70
|345.949
|% 10,00
|
|KONYA
|1.204,00
|110.468.687
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|406.162
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|517.752
|% -9,90
|
|DIRIT
|4,38
|3.722.818
|% -9,88
|
|SUMAS
|67,50
|1.741.604
|% -9,88
|
|UMPAS
|3,33
|692.600
|% -9,76
|
|EKGYO
|2,55
|2.979.590.888
|% -1,92
|
|KOZAL
|119,00
|2.443.543.503
|% 9,68
|
|GARAN
|10,81
|2.426.287.717
|% 2,76
|
|THYAO
|12,84
|1.428.552.486
|% 1,26
|
|SISE
|7,42
|1.342.576.766
|% 0,54
|
|EKGYO
|2,55
|2.979.590.888
|% -1,92
|
|SKBNK
|1,61
|992.403.566
|% 3,87
|
|GARAN
|10,81
|2.426.287.717
|% 2,76
|
|YKBNK
|3,33
|639.052.036
|% 0,91
|
|PETKM
|5,22
|958.001.683
|% -0,57
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3484
|7,3558
|% 0,10
|
|Euro
|9,0053
|9,0133
|% -0,10
|
|Sterlin
|9,9521
|10,0020
|% 0,17
|
|Frank
|8,2689
|8,3187
|% 0,07
|
|Riyal
|1,9504
|1,9602
|% -0,08
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|-49,42
|
|Altın Gr.
|442
|442
|-10,10
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.948
|3.024
|-33,19
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,06
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|25,97
|26,00
|-1,20
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|-0,21
|
|B. Petrol
|55,27
|55,27
|0,89
|