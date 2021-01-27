***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)
27.01.2021 11:32
***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik) )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YCY Fon Şemsiye Fon İç Tüzük Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904585
BIST
12:511.534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,68
|Açılış
|: 1.536
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.541
En Düşük
1.530
12:517,3578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0139
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,3863
En Düşük
7,3418
12:518,9215
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0168
|Açılış
|: 8,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
8,9851
En Düşük
8,9173
12:51436,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,14
|Açılış
|: 436,97
|
|Önceki Kapanış
|: 437,11
|
439,26
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler12:49
|LUKSK
|48,44
|4.595.646
|% 9,99
|
|KONTR
|48,46
|61.222.331
|% 9,99
|
|QNBFL
|145,30
|1.274.717
|% 9,99
|
|INTEM
|65,05
|8.722.412
|% 9,97
|
|GLRYH
|11,04
|12.195.406
|% 9,96
|
|SONME
|67,65
|213.300
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,74
|73.642
|% -9,97
|
|MERIT
|131,30
|114.231
|% -9,95
|
|KSTUR
|191,20
|405.726
|% -9,94
|
|ATSYH
|8,28
|612.480
|% -9,80
|
|ODAS
|4,11
|949.463.148
|% 4,05
|
|EKGYO
|2,53
|903.842.450
|% -0,39
|
|KRDMD
|7,05
|685.299.884
|% 2,17
|
|GARAN
|9,39
|665.513.293
|% -1,37
|
|KARSN
|4,93
|586.879.714
|% -1,79
|
|EKGYO
|2,53
|903.842.450
|% -0,39
|
|ODAS
|4,11
|949.463.148
|% 4,05
|
|SKBNK
|1,52
|200.473.556
|% 1,33
|
|TSKB
|1,94
|250.892.923
|% 0,52
|
|DOHOL
|3,92
|488.987.604
|% -2,97
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3553
|7,3589
|% 0,20
|
|Euro
|8,9183
|8,9246
|% -0,15
|
|Sterlin
|10,0808
|10,1314
|% 0,22
|
|Frank
|8,2534
|8,3031
|% 0,01
|
|Riyal
|1,9566
|1,9664
|% 0,24
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.846
|-5,86
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|2.896
|2.939
|-15,00
|
|Tam
|2.881
|2.954
|-17,49
|
|Yarım
|1.392
|1.429
|-8,46
|
|Çeyrek
|698
|714
|-4,23
|
|Gümüş.Ons
|25,33
|25,36
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,01
|
|B. Petrol
|56,02
|56,02
|0,38
|