***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
27.01.2021 11:35
***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YCY Fon Şemsiye Fon İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904586
BIST
13:371.531
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -5,43
|Açılış
|: 1.536
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.541
En Düşük
1.530
13:377,3639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0200
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,3863
En Düşük
7,3418
13:378,9345
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0038
|Açılış
|: 8,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
8,9851
En Düşük
8,9149
13:37437,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,07
|Açılış
|: 437,18
|
|Önceki Kapanış
|: 437,11
|
439,26
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler13:37
|KONTR
|48,46
|61.592.517
|% 9,99
|
|LUKSK
|48,44
|4.729.195
|% 9,99
|
|COSMO
|16,30
|1.756.012
|% 9,99
|
|QNBFL
|145,30
|2.145.209
|% 9,99
|
|INTEM
|65,05
|8.929.401
|% 9,97
|
|YAPRK
|113,50
|2.204.206
|% -9,99
|
|SONME
|67,65
|1.106.416
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,74
|292.375
|% -9,97
|
|MERIT
|131,30
|220.715
|% -9,95
|
|ORMA
|16,40
|217.630
|% -9,89
|
|ODAS
|4,09
|1.004.159.143
|% 3,54
|
|EKGYO
|2,53
|923.686.737
|% -0,39
|
|GARAN
|9,40
|781.092.394
|% -1,26
|
|KRDMD
|7,01
|743.890.676
|% 1,59
|
|KARSN
|4,91
|640.420.056
|% -2,19
|
|EKGYO
|2,53
|923.686.737
|% -0,39
|
|ODAS
|4,09
|1.004.159.143
|% 3,54
|
|SKBNK
|1,53
|236.059.223
|% 2,00
|
|TSKB
|1,95
|278.010.049
|% 1,04
|
|DOHOL
|3,92
|527.911.765
|% -2,97
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3603
|7,3639
|% 0,27
|
|Euro
|8,9302
|8,9345
|% -0,04
|
|Sterlin
|10,0813
|10,1319
|% 0,22
|
|Frank
|8,2585
|8,3083
|% 0,07
|
|Riyal
|1,9563
|1,9661
|% 0,22
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.847
|-4,96
|
|Altın Gr.
|437
|437
|0,20
|
|Cumhuriyet
|2.896
|2.939
|-15,00
|
|Tam
|2.882
|2.955
|-16,49
|
|Yarım
|1.393
|1.429
|-7,97
|
|Çeyrek
|699
|715
|-3,99
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,38
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,91
|55,91
|0,27
|