***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
19.06.2020 11:39
***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851980
BIST
14:26113.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 922,30
|Açılış
|: 113.561
|
|Önceki Kapanış
|: 112.495
|
114.338
En Düşük
113.190
14:266,8600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0040
|Açılış
|: 6,8780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8810
|
6,8607
En Düşük
6,8469
14:267,6864
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0023
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,6986
En Düşük
7,6749
14:26381,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,65
|Açılış
|: 381,51
|
|Önceki Kapanış
|: 379,87
|
382,22
En Düşük
379,31
BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|5,76
|38.474.874
|% 9,92
|
|AKSGY
|4,07
|37.811.966
|% 9,12
|
|KRDMA
|3,36
|144.688.604
|% 8,39
|
|TCELL
|17,23
|1.500.027.733
|% 6,16
|
|MERIT
|21,70
|49.591
|% 6,16
|
|EGCYO
|1,44
|1.214.002
|% -10,00
|
|GLRYH
|13,97
|3.020.831
|% -9,99
|
|RTALB
|32,48
|11.947.378
|% -9,98
|
|EKIZ
|11,57
|393.033
|% -9,96
|
|BAYRK
|8,34
|27.706.089
|% -9,94
|
|KRDMD
|3,14
|2.251.772.840
|% 3,29
|
|TCELL
|17,23
|1.500.027.733
|% 6,16
|
|TSPOR
|7,75
|639.877.635
|% -3,73
|
|GARAN
|8,16
|606.933.723
|% 0,37
|
|ASELS
|32,52
|574.630.290
|% -0,25
|
|KRDMD
|3,14
|2.251.772.840
|% 3,29
|
|EKGYO
|1,86
|339.908.631
|% -2,11
|
|TSKB
|1,26
|179.924.743
|% -1,56
|
|GSDHO
|1,98
|232.071.076
|% 0,51
|
|PETKM
|4,08
|389.141.919
|% 0,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4561
|8,4985
|% -0,42
|
|Frank
|7,1824
|7,2257
|% 0,06
|
|Riyal
|1,8225
|1,8316
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|8,82
|
|Altın Gr.
|382
|382
|1,86
|
|Cumhuriyet
|2.484
|2.497
|10,20
|
|Tam
|2.548
|2.560
|8,50
|
|Yarım
|1.242
|1.252
|5,10
|
|Çeyrek
|623
|627
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,58
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,88
|0,04
|
|B. Petrol
|42,30
|42,30
|0,79
|
Seans Raporu
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