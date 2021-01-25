***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
25.01.2021 14:47
***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10-03-2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ACO Actus Portföy Borçlanma Araçları Fonu Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904162
BIST
17:451.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,17
|Açılış
|: 1.557
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.560
En Düşük
1.537
17:457,4066
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0037
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4242
En Düşük
7,3635
17:458,9819
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0409
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0100
|
9,0459
En Düşük
8,9676
17:45442,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,09
|Açılış
|: 442,93
|
|Önceki Kapanış
|: 441,83
|
444,18
En Düşük
438,20
BIST En Aktif Hisseler17:45
|MAALT
|231,10
|2.888.981
|% 10,00
|
|LUKSK
|40,04
|6.917.576
|% 10,00
|
|KAPLM
|48,40
|2.397.204
|% 10,00
|
|KSTUR
|231,00
|860.804
|% 10,00
|
|BASCM
|17,93
|973.568
|% 10,00
|
|POLTK
|490,50
|11.362.048
|% -10,00
|
|TKURU
|286,20
|628.724
|% -10,00
|
|OZRDN
|11,74
|11.705.997
|% -8,78
|
|PKENT
|1.449,00
|6.466.825
|% -7,70
|
|EMNIS
|38,50
|1.524.480
|% -7,54
|
|KOZAL
|120,30
|2.435.266.998
|% 5,16
|
|ODAS
|3,99
|1.600.079.832
|% 4,72
|
|KRDMD
|7,03
|1.469.161.014
|% 1,59
|
|PETKM
|5,27
|1.455.781.437
|% 2,93
|
|GARAN
|9,58
|1.085.482.368
|% -1,84
|
|ODAS
|3,99
|1.600.079.832
|% 4,72
|
|TSKB
|1,98
|758.337.415
|% -2,46
|
|IHLGM
|1,56
|476.636.173
|% 5,41
|
|EKGYO
|2,47
|743.743.956
|% -0,80
|
|PETKM
|5,27
|1.455.781.437
|% 2,93
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4025
|7,4066
|% -0,05
|
|Euro
|8,9733
|8,9819
|% -0,45
|
|Sterlin
|10,0774
|10,1280
|% -0,30
|
|Frank
|8,2930
|8,3430
|% -0,51
|
|Riyal
|1,9642
|1,9740
|% -0,27
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|2,29
|
|Altın Gr.
|443
|443
|1,20
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.980
|21,00
|
|Tam
|2.922
|2.995
|20,07
|
|Yarım
|1.412
|1.449
|9,71
|
|Çeyrek
|708
|724
|4,85
|
|Gümüş.Ons
|25,50
|25,53
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,03
|
|B. Petrol
|55,18
|55,18
|-0,07
|
Seans Raporu
17:45
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler MGROS, PGSUS, TSKB
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 55 kaybederek (% -0.33 ) 1, 356
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKFN, ESEN, BSOKE, VERUS, YAPRK, ISYAT, LUKSK, INVEO, ALKA, SEKUR
-
17:59
BAGFS, DERIM, ADEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
MTRYO, MERIT, KONTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında