***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
25.01.2021 14:49
***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16-12-2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ACY Actus Portföy 2020 Yatırım Dönemli Değişken Fon Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904163
BIST
17:461.541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,44
|Açılış
|: 1.557
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.560
En Düşük
1.537
17:467,4076
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0027
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4242
En Düşük
7,3635
17:468,9871
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0357
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0100
|
9,0459
En Düşük
8,9676
17:46442,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,92
|Açılış
|: 442,93
|
|Önceki Kapanış
|: 441,83
|
444,18
En Düşük
438,20
BIST En Aktif Hisseler17:45
|MAALT
|231,10
|2.888.981
|% 10,00
|
|LUKSK
|40,04
|6.917.576
|% 10,00
|
|KAPLM
|48,40
|2.397.204
|% 10,00
|
|KSTUR
|231,00
|860.804
|% 10,00
|
|BASCM
|17,93
|973.568
|% 10,00
|
|POLTK
|490,50
|11.361.557
|% -10,00
|
|TKURU
|286,20
|628.724
|% -10,00
|
|OZRDN
|11,72
|11.645.442
|% -8,94
|
|PKENT
|1.449,00
|6.466.825
|% -7,70
|
|EMNIS
|38,50
|1.524.480
|% -7,54
|
|KOZAL
|120,70
|2.430.134.709
|% 5,51
|
|ODAS
|4,00
|1.595.316.543
|% 4,99
|
|PETKM
|5,28
|1.453.981.760
|% 3,13
|
|KRDMD
|7,06
|1.450.808.174
|% 2,02
|
|GARAN
|9,59
|1.069.984.942
|% -1,74
|
|ODAS
|4,00
|1.595.316.543
|% 4,99
|
|TSKB
|1,98
|751.371.491
|% -2,46
|
|IHLGM
|1,56
|471.469.046
|% 5,41
|
|EKGYO
|2,48
|717.765.149
|% -0,40
|
|PETKM
|5,28
|1.453.981.760
|% 3,13
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4025
|7,4066
|% -0,05
|
|Euro
|8,9733
|8,9819
|% -0,45
|
|Sterlin
|10,0784
|10,1289
|% -0,29
|
|Frank
|8,2926
|8,3426
|% -0,51
|
|Riyal
|1,9643
|1,9742
|% -0,26
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|9,71
|
|Altın Gr.
|443
|443
|0,84
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.980
|21,00
|
|Tam
|2.922
|2.995
|20,07
|
|Yarım
|1.412
|1.449
|9,71
|
|Çeyrek
|708
|724
|4,85
|
|Gümüş.Ons
|25,63
|25,67
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,02
|
|B. Petrol
|55,06
|55,06
|-0,19
|
Seans Raporu
17:45
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler MGROS, PGSUS, TSKB
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 55 kaybederek (% -0.33 ) 1, 356
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKFN, ESEN, BSOKE, VERUS, YAPRK, ISYAT, LUKSK, INVEO, ALKA, SEKUR
-
17:59
BAGFS, DERIM, ADEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
MTRYO, MERIT, KONTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında