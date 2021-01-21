***PPY* *ACY* *ACO*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
21.01.2021 12:35
***PPY******ACY******ACO*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [ACO, ACY]
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Fon Birleşme İşlemleri Hk.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903629
BIST
13:401.576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 6,15
|Açılış
|: 1.578
|
|Önceki Kapanış
|: 1.569
|
1.582
En Düşük
1.572
13:407,4064
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0127
|Açılış
|: 7,4030
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4520
|
7,4232
En Düşük
7,3823
13:409,0053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0197
|Açılış
|: 8,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0250
|
9,0243
En Düşük
8,9624
13:40444,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,85
|Açılış
|: 444,89
|
|Önceki Kapanış
|: 445,75
|
447,19
En Düşük
443,81
BIST En Aktif Hisseler13:40
|DITAS
|40,92
|4.374.353
|% 10,00
|
|PKENT
|1.576,40
|6.228.737
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,91
|656.961
|% 10,00
|
|TACTR
|16,50
|1.659.008
|% 10,00
|
|SNKRN
|33,00
|2.332.407
|% 10,00
|
|OYAYO
|10,59
|85.077.304
|% -8,39
|
|BASCM
|15,50
|505.892
|% -7,02
|
|AVHOL
|7,24
|12.651.481
|% -6,82
|
|UMPAS
|2,19
|421.080
|% -6,41
|
|KLNMA
|32,78
|1.198.581
|% -4,99
|
|EKGYO
|2,56
|1.274.137.186
|% 4,07
|
|GARAN
|10,22
|953.895.349
|% 1,69
|
|KARSN
|4,44
|753.910.802
|% 7,25
|
|HLGYO
|3,87
|526.137.050
|% 9,94
|
|SISE
|7,98
|499.975.396
|% -1,48
|
|EKGYO
|2,56
|1.274.137.186
|% 4,07
|
|KARSN
|4,44
|753.910.802
|% 7,25
|
|SKBNK
|1,60
|230.843.021
|% 1,27
|
|IHLGM
|1,49
|213.761.485
|% 2,76
|
|HLGYO
|3,87
|526.137.050
|% 9,94
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4017
|7,4064
|% -0,17
|
|Euro
|8,9936
|9,0053
|% 0,22
|
|Sterlin
|10,1267
|10,1774
|% 0,32
|
|Frank
|8,3054
|8,3555
|% 0,06
|
|Riyal
|1,9674
|1,9772
|% -0,14
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|0,26
|
|Altın Gr.
|445
|445
|-0,91
|
|Cumhuriyet
|2.952
|2.997
|13,00
|
|Tam
|2.939
|3.014
|6,19
|
|Yarım
|1.421
|1.458
|3,00
|
|Çeyrek
|713
|729
|1,49
|
|Gümüş.Ons
|25,88
|25,91
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,15
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,59
|55,59
|-0,49
|