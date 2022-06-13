***PRDGS* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara
13.06.2022 14:48
***PRDGS******A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
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Açıklamalar
Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. paylarının halka arzında %5 üzeri pay alan yatırımcı bulunmamaktadır.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
- 0 % 0 - - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036928
BIST
14:472.530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -13,39
|Açılış
|: 2.540
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.552
En Düşük
2.515
14:4717,2655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1551
|Açılış
|: 17,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0450
|
17,2801
En Düşük
17,0425
14:4718,0987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0871
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,2021
En Düşük
17,8779
14:471.030,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,31
|Açılış
|: 1.030,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,96
|
1.043,05
En Düşük
1.019,50
BIST En Aktif Hisseler14:47
|ORCAY
|18,15
|54.983.593
|% 10,00
|
|UFUK
|55,45
|2.512.456
|% 9,91
|
|BRKO
|1,25
|1.512.241
|% 9,65
|
|KRTEK
|19,33
|26.932.082
|% 8,84
|
|FONET
|14,20
|126.055.610
|% 8,81
|
|TSGYO
|5,48
|72.453.526
|% -9,87
|
|DAGHL
|24,68
|2.010.757
|% -9,60
|
|BALAT
|8,31
|177.269
|% -7,15
|
|ULUUN
|19,39
|73.374.248
|% -6,69
|
|KRSTL
|7,04
|2.820.747
|% -5,88
|
|THYAO
|47,52
|4.016.433.254
|% 1,76
|
|EREGL
|31,68
|1.667.481.192
|% -4,69
|
|SISE
|22,20
|1.215.454.929
|% -0,09
|
|SASA
|42,86
|985.949.272
|% -2,50
|
|KRDMD
|13,37
|945.114.903
|% -4,43
|
|SEGYO
|1,19
|240.050.590
|% 2,59
|
|DOHOL
|4,08
|488.852.462
|% 0,74
|
|EKGYO
|2,59
|308.550.466
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,80
|562.580.667
|% 1,05
|
|ODAS
|2,86
|297.959.336
|% -2,05
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2627
|17,2655
|% 0,91
|
|Euro
|18,0726
|18,0987
|% 0,48
|
|Sterlin
|20,9672
|21,0723
|% -0,18
|
|Frank
|17,3084
|17,4127
|% 0,36
|
|Riyal
|4,5881
|4,6111
|% 0,90
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|-16,76
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|1,34
|
|Cumhuriyet
|6.837
|6.941
|34,00
|
|Tam
|6.817
|6.924
|-16,00
|
|Yarım
|3.347
|3.387
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.693
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,57
|21,61
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,98
|11,99
|-0,07
|
|B. Petrol
|120
|120
|-1,76
|