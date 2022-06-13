***PRDGS* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.06.2022 14:46
***PRDGS******A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [PRDGS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin sonuçlar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036925
BIST
14:482.531
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -12,02
|Açılış
|: 2.540
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.552
En Düşük
2.515
14:4817,2701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1597
|Açılış
|: 17,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0450
|
17,2801
En Düşük
17,0425
14:4818,1018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0902
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,2021
En Düşük
17,8779
14:481.030,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,10
|Açılış
|: 1.030,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,96
|
1.043,05
En Düşük
1.019,50
BIST En Aktif Hisseler14:47
|ORCAY
|18,15
|54.797.301
|% 10,00
|
|UFUK
|55,45
|2.512.456
|% 9,91
|
|BRKO
|1,25
|1.512.241
|% 9,65
|
|KRTEK
|19,37
|26.871.335
|% 9,07
|
|FONET
|14,19
|125.764.200
|% 8,74
|
|TSGYO
|5,48
|72.448.770
|% -9,87
|
|DAGHL
|24,68
|2.010.757
|% -9,60
|
|AKSUE
|27,98
|10.848.164
|% -7,35
|
|BALAT
|8,31
|177.269
|% -7,15
|
|ULUUN
|19,32
|72.931.444
|% -7,03
|
|THYAO
|47,54
|3.997.482.059
|% 1,80
|
|EREGL
|31,72
|1.642.163.145
|% -4,57
|
|SISE
|22,20
|1.206.536.292
|% -0,09
|
|SASA
|42,96
|979.857.346
|% -2,27
|
|KRDMD
|13,38
|936.964.153
|% -4,36
|
|SEGYO
|1,19
|239.575.511
|% 2,59
|
|DOHOL
|4,08
|481.444.004
|% 0,74
|
|EKGYO
|2,59
|304.039.776
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,80
|542.864.046
|% 1,05
|
|ODAS
|2,85
|289.962.590
|% -2,40
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2627
|17,2655
|% 0,91
|
|Euro
|18,0726
|18,0987
|% 0,48
|
|Sterlin
|20,9855
|21,0908
|% -0,10
|
|Frank
|17,3177
|17,4220
|% 0,41
|
|Riyal
|4,5874
|4,6104
|% 0,88
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|-17,38
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|1,44
|
|Cumhuriyet
|6.837
|6.941
|34,00
|
|Tam
|6.820
|6.927
|-13,00
|
|Yarım
|3.348
|3.388
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.693
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,57
|21,60
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|11,99
|-0,07
|
|B. Petrol
|120
|120
|-1,89
|