***PRDGS* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.06.2022 14:47
***PRDGS******A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [PRDGS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. paylarının halka arzında ortaklıkta idari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgiye ulaşan kişilerin yaptıkları pay alımlarına ilişkin bilgi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036927
BIST
14:472.530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -13,56
|Açılış
|: 2.540
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.552
En Düşük
2.515
14:4717,2655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1551
|Açılış
|: 17,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0450
|
17,2801
En Düşük
17,0425
14:4718,0987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0871
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,2021
En Düşük
17,8779
14:471.030,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,31
|Açılış
|: 1.030,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,96
|
1.043,05
En Düşük
1.019,50
BIST En Aktif Hisseler14:47
|ORCAY
|18,15
|55.115.652
|% 10,00
|
|UFUK
|55,45
|2.569.570
|% 9,91
|
|BRKO
|1,25
|1.512.241
|% 9,65
|
|FONET
|14,25
|126.484.164
|% 9,20
|
|KRTEK
|19,36
|26.960.808
|% 9,01
|
|TSGYO
|5,48
|72.459.598
|% -9,87
|
|DAGHL
|24,68
|2.010.757
|% -9,60
|
|BALAT
|8,31
|177.269
|% -7,15
|
|AKSUE
|28,12
|11.658.708
|% -6,89
|
|ULUUN
|19,44
|73.489.605
|% -6,45
|
|THYAO
|47,52
|4.044.378.916
|% 1,76
|
|EREGL
|31,68
|1.678.542.105
|% -4,69
|
|SISE
|22,22
|1.230.257.888
|% 0,00
|
|SASA
|42,88
|988.859.009
|% -2,46
|
|KRDMD
|13,36
|949.175.881
|% -4,50
|
|SEGYO
|1,19
|240.259.707
|% 2,59
|
|DOHOL
|4,08
|492.785.106
|% 0,74
|
|EKGYO
|2,59
|308.638.803
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,79
|565.775.338
|% 0,84
|
|ODAS
|2,85
|300.211.147
|% -2,40
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2627
|17,2655
|% 0,91
|
|Euro
|18,0726
|18,0987
|% 0,48
|
|Sterlin
|20,9655
|21,0707
|% -0,19
|
|Frank
|17,3071
|17,4113
|% 0,35
|
|Riyal
|4,5876
|4,6106
|% 0,89
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.856
|-16,28
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|1,49
|
|Cumhuriyet
|6.837
|6.941
|34,00
|
|Tam
|6.819
|6.926
|-14,00
|
|Yarım
|3.348
|3.388
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.693
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,56
|21,59
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,98
|-0,08
|
|B. Petrol
|120
|120
|-1,94
|