***PRDGS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
09.06.2022 09:03
***PRDGS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRDGS.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz] Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Miktar*: 55.000.000 TL nominal, Aracı: ACP Kapanış Tarihi: 10.06.2022, Fiyat: 2,29 TL *Fazla talep gelmesi halinde 11.000.000 TL nominal değerli paylar da satışa konu olabilecektir. İlgili sırada maksimum emir değeri 151.140.000 TL olacaktır. Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Dağıtıma konu hesap türleri üzerinden iletilen aynı MKK sicil numarasına sahip emirlerden sadece fiyat ve zaman önceliği kuralına göre ilk emir dağıtıma katılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036284
BIST
11:052.567
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 26,30
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.570
En Düşük
2.532
11:0517,2107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0845
|Açılış
|: 17,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,2170
En Düşük
17,0843
11:0518,5108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1170
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,5980
En Düşük
18,3717
11:051.023,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,78
|Açılış
|: 1.023,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.025,87
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler11:05
|EUREN
|19,65
|34.709.171
|% 9,96
|
|QUAGR
|30,12
|45.469.917
|% 8,19
|
|DOCO
|1.638,90
|24.703.851
|% 8,19
|
|FONET
|12,66
|24.426.436
|% 6,48
|
|KGYO
|6,91
|4.696.221
|% 6,14
|
|ULUUN
|20,08
|31.445.867
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|1.216.822
|% -9,95
|
|KRSTL
|6,83
|2.080.398
|% -9,89
|
|SEGYO
|1,19
|93.555.481
|% -5,56
|
|OYYAT
|72,40
|48.080.388
|% -5,36
|
|THYAO
|47,16
|1.396.006.868
|% 0,94
|
|SISE
|22,26
|751.434.475
|% 1,83
|
|SASA
|43,34
|482.365.355
|% 1,21
|
|TOASO
|66,15
|425.442.782
|% 0,15
|
|SAHOL
|19,91
|411.430.887
|% 0,25
|
|SEGYO
|1,19
|93.555.481
|% -5,56
|
|EKGYO
|2,69
|181.591.125
|% 0,37
|
|ODAS
|2,97
|164.476.186
|% 3,48
|
|DOHOL
|4,06
|189.968.702
|% 2,27
|
|TSKB
|2,37
|99.998.280
|% 3,49
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2058
|17,2107
|% 0,49
|
|Euro
|18,4678
|18,5108
|% 0,64
|
|Sterlin
|21,4453
|21,5528
|% 0,18
|
|Frank
|17,4979
|17,6033
|% 0,37
|
|Riyal
|4,5731
|4,5960
|% 0,46
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-4,52
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.024
|2,78
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|166,00
|
|Tam
|6.786
|6.957
|172,91
|
|Yarım
|3.280
|3.365
|83,64
|
|Çeyrek
|1.645
|1.683
|41,82
|
|Gümüş.Ons
|21,94
|21,96
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,14
|12,16
|0,01
|
|B. Petrol
|123
|123
|-0,22
|
Seans Raporu
11:05
daha fazla
-
11:20FONET
Yüzde 6.73 oranında artışla 12.69 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 992, 602 adet işlem
-
11:19DOCO
Yüzde 8.19 oranında artışla 1, 638.90 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 415 adet işlem
-
11:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, KRDMD, TKFEN
-
11:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, HEKTS, KOZAL
-
11:17XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 64 artarak (% 1.13 ) 2, 304