***PRDGS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***PRDGS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [PRDGS]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarPRDGS.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz] Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Miktar*: 55.000.000 TL nominal, Aracı: ACP Kapanış Tarihi: 10.06.2022, Fiyat: 2,29 TL *Fazla talep gelmesi halinde 11.000.000 TL nominal değerli paylar da satışa konu olabilecektir. İlgili sırada maksimum emir değeri 151.140.000 TL olacaktır. Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Dağıtıma konu hesap türleri üzerinden iletilen aynı MKK sicil numarasına sahip emirlerden sadece fiyat ve zaman önceliği kuralına göre ilk emir dağıtıma katılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036284BIST