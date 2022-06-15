***PRDGS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
15.06.2022 09:21
***PRDGS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş, PRDGS.E işlem koduyla 15/06/2022 tarihinden itibaren (BUGÜN) Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 2,29 TL Maksimum Emir Değeri: 1.000.000 TL).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037327
BIST
10:382.515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 6,56
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.520
En Düşük
2.503
10:3817,2785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0139
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2936
En Düşük
17,2142
10:3818,1038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0947
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1298
En Düşük
17,9589
10:381.012,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 7,90
|Açılış
|: 1.012,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.012,35
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler10:36
|UFUK
|67,00
|1.110.592
|% 9,93
|
|RTALB
|16,15
|45.863.899
|% 9,20
|
|GLRYH
|3,32
|17.624.478
|% 8,85
|
|PAPIL
|14,98
|49.889.597
|% 8,55
|
|MEGAP
|6,91
|24.237.353
|% 6,47
|
|TSGYO
|4,45
|2.614.945
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|7.512.830
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.000,00
|48.000
|% -7,69
|
|ISGYO
|12,36
|36.163.123
|% -3,96
|
|GARFA
|14,84
|991.416
|% -3,07
|
|THYAO
|47,00
|612.229.633
|% 0,30
|
|EREGL
|30,62
|335.241.753
|% 0,66
|
|SASA
|44,58
|309.182.635
|% 0,04
|
|SISE
|21,96
|264.190.281
|% 0,09
|
|ASELS
|23,44
|222.310.144
|% 0,69
|
|TSKB
|2,16
|81.823.085
|% -1,82
|
|CEMAS
|1,44
|51.171.957
|% 4,35
|
|ISCTR
|4,68
|154.491.313
|% -2,50
|
|YKBNK
|4,60
|149.672.735
|% -0,43
|
|EKGYO
|2,60
|62.918.759
|% 0,78
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2667
|17,2737
|% 0,05
|
|Euro
|18,0608
|18,0843
|% 0,42
|
|Sterlin
|20,7000
|20,8038
|% 0,20
|
|Frank
|17,2128
|17,3165
|% 0,22
|
|Riyal
|4,5872
|4,6102
|% -0,04
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.821
|11,91
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|6,84
|
|Cumhuriyet
|6.715
|6.816
|-34,00
|
|Tam
|6.716
|6.820
|32,00
|
|Yarım
|3.297
|3.336
|16,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.667
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,27
|21,29
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,83
|0,13
|
|B. Petrol
|121
|121
|-0,11
|
Seans Raporu
10:36
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10:51
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10:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 67 artarak (% 0.39 ) 2, 256
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10:51
OYYAT, ATSYH, MEGAP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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10:51
TSGYO, SKTAS, ISBTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında