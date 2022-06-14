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***PRDGS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik

14.06.2022 16:43
***PRDGS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik


***PRDGS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Açıklamalar

Pardus Girişim payları, 15/06/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Mali, BIST Holding ve Yatırım ve BIST Katılım Tüm endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 196.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %34 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
PARDUS GIRISIM XUTUM 15/06/2022
PARDUS GIRISIM XTUMY 15/06/2022
PARDUS GIRISIM XBANA 15/06/2022
PARDUS GIRISIM XHARZ 15/06/2022
PARDUS GIRISIM XUMAL 15/06/2022
PARDUS GIRISIM XHOLD 15/06/2022
PARDUS GIRISIM XKTUM 15/06/2022



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037217


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RAYSG 11,77 3.435.261 % 10,00  
MEGAP 6,49 54.783.706 % 10,00  
MEGAP 6,49 54.783.706 % 10,00  
IDEAS 19,69 15.763.117 % 10,00  
PENTA 473,60 56.838.820 % 9,99  
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Riyal 4,5911 4,6141 % 0,14  
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Altın Gr. 1.008 1.008 -0,89  
Cumhuriyet 6.715 6.816 -34,00  
Tam 6.693 6.805 -13,00  
Yarım 3.286 3.328 -7,00  
Çeyrek 1.646 1.664 -3,00  
Gümüş.Ons 20,96 20,99 -0,10  
Gümüş Gr. 11,66 11,68 -0,03  
B. Petrol 125 125 2,75  
Seans Raporu 17:59
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