***PRDGS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***PRDGS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [PRDGS]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarPardus Girişim payları, 15/06/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Mali, BIST Holding ve Yatırım ve BIST Katılım Tüm endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 196.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %34 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiPARDUS GIRISIM XUTUM 15/06/2022PARDUS GIRISIM XTUMY 15/06/2022PARDUS GIRISIM XBANA 15/06/2022PARDUS GIRISIM XHARZ 15/06/2022PARDUS GIRISIM XUMAL 15/06/2022PARDUS GIRISIM XHOLD 15/06/2022PARDUS GIRISIM XKTUM 15/06/2022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037217BIST