***PRDGS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
14.06.2022 16:43
***PRDGS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Pardus Girişim payları, 15/06/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Mali, BIST Holding ve Yatırım ve BIST Katılım Tüm endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 196.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %34 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
PARDUS GIRISIM XUTUM 15/06/2022
PARDUS GIRISIM XTUMY 15/06/2022
PARDUS GIRISIM XBANA 15/06/2022
PARDUS GIRISIM XHARZ 15/06/2022
PARDUS GIRISIM XUMAL 15/06/2022
PARDUS GIRISIM XHOLD 15/06/2022
PARDUS GIRISIM XKTUM 15/06/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037217
BIST
17:592.509
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -1,23
|Açılış
|: 2.527
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.490
17:5917,2832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0216
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2960
En Düşük
17,1960
17:5918,0392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0475
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1216
En Düşük
17,9666
17:591.007,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,87
|Açılış
|: 1.007,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,69
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler17:59
|RAYSG
|11,77
|3.435.261
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|54.783.706
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|54.783.706
|% 10,00
|
|IDEAS
|19,69
|15.763.117
|% 10,00
|
|PENTA
|473,60
|56.838.820
|% 9,99
|
|ISGYO
|12,87
|222.700.624
|% -9,94
|
|TSGYO
|4,94
|5.762.905
|% -9,85
|
|TSKB
|2,20
|396.668.485
|% -7,17
|
|ULUUN
|18,30
|100.899.151
|% -6,78
|
|MOBTL
|1,76
|282.102.318
|% -5,88
|
|THYAO
|46,86
|4.588.558.744
|% -0,30
|
|SASA
|44,56
|2.408.227.091
|% 4,55
|
|EREGL
|30,42
|2.384.768.450
|% -2,31
|
|SISE
|21,94
|2.175.756.721
|% -0,99
|
|KRDMD
|13,03
|1.209.730.297
|% -0,91
|
|EKGYO
|2,58
|525.624.139
|% -0,39
|
|TSKB
|2,20
|396.668.485
|% -7,17
|
|YKBNK
|4,61
|788.422.592
|% -2,54
|
|MOBTL
|1,76
|282.102.318
|% -5,88
|
|ODAS
|2,85
|377.636.057
|% 1,06
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2727
|17,2843
|% 0,13
|
|Euro
|17,9965
|18,0256
|% 0,19
|
|Sterlin
|20,6822
|20,7860
|% -0,89
|
|Frank
|17,1957
|17,2993
|% -0,23
|
|Riyal
|4,5911
|4,6141
|% 0,14
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|-5,69
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|-0,89
|
|Cumhuriyet
|6.715
|6.816
|-34,00
|
|Tam
|6.693
|6.805
|-13,00
|
|Yarım
|3.286
|3.328
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.664
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,96
|20,99
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|-0,03
|
|B. Petrol
|125
|125
|2,75
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58MOBTL
Yüzde -6.42 oranında düşüşle 1.75 lira fiyatla işlem gören hissede 151, 247, 622 adet işlem
-
17:57KUYAS
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 6.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 606, 664 adet işlem
-
17:56YGGYO
Yüzde -35.25 oranında düşüşle 18.61 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 196 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 2, 505 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 2 altında . İşlem hacmi 29, 993.00 milyon TL de
-
17:55ISGYO
Yüzde -9.94 oranında düşüşle 12.87 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 740, 653 adet işlem