***PRDGS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı









***PRDGS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı )İlgili Şirketler [PRDGS]İlgili Fonlar []TürkçePayların Borsa Birincil Piyasada Halka ArzıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi07/06/2022Payları Halka Arz Edilecek Şirketin UnvanıPardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.Halka Arz Edilecek Payların Nominal Tutarı (TL)55.000.000Halka Arz Edilecek Payların Sermayeye Oranı (%)28,06Halka Arz YöntemiBorsada (On the Exchange)Halka Arz Fiyatı (TL)2,29Aracı KuruluşA1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Halka Arz Sonrası İşlem Göreceği PazarAna PazarUygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)151.140.000AçıklamalarPardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (Şirket) halka arz edilecek 55.000.000 TL (ek satış dahil 66.000.000 TL) nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 2,29 TL fiyatla 09-10/06/2022 tarihlerinde A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, PRDGS.HE (ikincil piyasada işlem kodu PRDGS.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.PRDGS.HE'ye iletilecek emirlerde yalnızca [İptale Kadar Geçerli (İKG)] emir geçerlilik türü kullanılmalıdır. İlgili sırada maksimum emir değeri 151.140.000 TL olainde fiyat - zaman önceliğini haiz ilk emir dışındaki diğer emirler mükerrer olarak girilmiş olacağından dağıtıma konu edilmemektedir.Şirket payları, birincil piyasa işlemlerinin tamamlanmasını takiben, Borsamızca yapılacak değerlendirmenin ardından ikincil piyasada işlem görebilecektir.Şirketin paylarının halka arzına ilişkin izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun https://www.kap.org.tr/tr/bist-sirketler internet adresinde yayımlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035465BIST