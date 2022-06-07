***PRDGS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı
07.06.2022 18:15
***PRDGS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı )
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Türkçe
Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
07/06/2022
Payları Halka Arz Edilecek Şirketin Unvanı
Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Halka Arz Edilecek Payların Nominal Tutarı (TL)
55.000.000
Halka Arz Edilecek Payların Sermayeye Oranı (%)
28,06
Halka Arz Yöntemi
Borsada (On the Exchange)
Halka Arz Fiyatı (TL)
2,29
Aracı Kuruluş
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Halka Arz Sonrası İşlem Göreceği Pazar
Ana Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
151.140.000
Açıklamalar
Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (Şirket) halka arz edilecek 55.000.000 TL (ek satış dahil 66.000.000 TL) nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 2,29 TL fiyatla 09-10/06/2022 tarihlerinde A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, PRDGS.HE (ikincil piyasada işlem kodu PRDGS.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.
PRDGS.HE'ye iletilecek emirlerde yalnızca [İptale Kadar Geçerli (İKG)] emir geçerlilik türü kullanılmalıdır. İlgili sırada maksimum emir değeri 151.140.000 TL olainde fiyat - zaman önceliğini haiz ilk emir dışındaki diğer emirler mükerrer olarak girilmiş olacağından dağıtıma konu edilmemektedir.
Şirket payları, birincil piyasa işlemlerinin tamamlanmasını takiben, Borsamızca yapılacak değerlendirmenin ardından ikincil piyasada işlem görebilecektir.
Şirketin paylarının halka arzına ilişkin izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun https://www.kap.org.tr/tr/bist-sirketler internet adresinde yayımlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035465
BIST