***PRDGS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
13.06.2022 18:15
***PRDGS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [PRDGS]
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Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
13/06/2022
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
66.000.000
Baz Fiyat (TL)
2,29
İşlem Göreceği Pazar
Ana Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
1.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
15/06/2022
Halka Arz Yöntemi
Borsada (On the Exchange)
Halka Arz Tarihi
09-10/06/2022
Açıklamalar
Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (Şirket) 66.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup Şirketin sermayesini temsil eden 196.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 12'nci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 15/06/2022 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 2,29 TL/pay baz fiyat, "PRDGS.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036999
BIST
18:052.510
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -32,96
|Açılış
|: 2.540
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.552
En Düşük
2.506
18:0517,2350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1246
|Açılış
|: 17,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0450
|
17,2801
En Düşük
17,0425
18:0518,0640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0524
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,2021
En Düşük
17,8779
18:051.013,76
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -16,20
|Açılış
|: 1.013,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,96
|
1.043,05
En Düşük
1.011,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUREN
|23,76
|392.328.705
|% 10,00
|
|ORCAY
|18,15
|71.675.198
|% 10,00
|
|PENTA
|430,60
|58.527.174
|% 9,99
|
|DOBUR
|48,92
|13.305.490
|% 9,98
|
|FONET
|14,35
|156.310.358
|% 9,96
|
|TSGYO
|5,48
|73.707.772
|% -9,87
|
|DAGHL
|25,04
|3.744.662
|% -8,28
|
|GESAN
|30,30
|196.552.012
|% -7,57
|
|TMSN
|29,76
|324.237.177
|% -7,35
|
|CRFSA
|35,80
|199.119.258
|% -6,92
|
|THYAO
|47,00
|5.756.766.917
|% 0,64
|
|EREGL
|31,14
|2.871.984.526
|% -6,32
|
|SISE
|22,16
|2.230.026.560
|% -0,27
|
|KRDMD
|13,15
|1.615.216.104
|% -6,00
|
|SASA
|42,62
|1.383.409.278
|% -3,05
|
|EKGYO
|2,59
|698.645.614
|% 0,00
|
|SEGYO
|1,18
|290.756.622
|% 1,72
|
|YKBNK
|4,73
|1.011.451.700
|% -0,42
|
|DOHOL
|4,06
|751.117.103
|% 0,25
|
|ODAS
|2,82
|473.838.561
|% -3,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2273
|17,2350
|% 0,73
|
|Euro
|18,0248
|18,0640
|% 0,29
|
|Sterlin
|20,9227
|21,0276
|% -0,40
|
|Frank
|17,2445
|17,3484
|% -0,01
|
|Riyal
|4,5816
|4,6046
|% 0,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.830
|-42,49
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.015
|-14,93
|
|Cumhuriyet
|6.748
|6.850
|-57,00
|
|Tam
|6.719
|6.852
|-88,00
|
|Yarım
|3.299
|3.351
|-44,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.675
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|21,25
|21,28
|-0,64
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,80
|-0,26
|
|B. Petrol
|123
|123
|1,39
|