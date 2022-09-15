***PRDGS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.09.2022 10:00
***PRDGS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRDGS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063263
BIST
10:013.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 11,88
|Açılış
|: 3.456
|
|Önceki Kapanış
|: 3.447
|
3.466
En Düşük
3.452
10:0118,2680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0390
|Açılış
|: 18,4080
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2757
En Düşük
18,2314
10:0118,2606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0560
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3076
En Düşük
18,1907
10:01990,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -4,89
|Açılış
|: 990,66
|
|Önceki Kapanış
|: 995,54
|
997,82
En Düşük
989,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATATP
|56,60
|89.081.165
|% 150,00
|
|COSMO
|46,50
|276.675
|% 8,14
|
|KUVVA
|44,04
|332.634
|% 7,36
|
|ANELE
|3,57
|33.334.118
|% 6,25
|
|DIRIT
|3,80
|66.801
|% 5,56
|
|ATSYH
|127,40
|2.195.939
|% -9,96
|
|ISCTR
|9,80
|1.352.751.038
|% -3,64
|
|BALAT
|10,08
|398.311
|% -2,89
|
|VKFYO
|6,29
|20.449.921
|% -1,41
|
|GEDIK
|9,67
|87.620
|% -0,82
|
|KRDMD
|13,50
|8.343.714.258
|% 0,00
|
|ASELS
|33,00
|5.774.097.439
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,19
|3.445.344.049
|% 0,00
|
|EREGL
|31,18
|3.181.958.178
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,42
|3.054.327.954
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,42
|3.054.327.954
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,50
|8.343.714.258
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,19
|3.445.344.049
|% 0,00
|
|DOHOL
|5,16
|1.205.797.225
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,45
|324.121.499
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2579
|18,2648
|% 0,20
|
|Euro
|18,2432
|18,2619
|% 0,31
|
|Sterlin
|20,9722
|21,0774
|% -0,06
|
|Frank
|18,8867
|19,0005
|% 0,06
|
|Riyal
|4,8425
|4,8668
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.688
|-9,69
|
|Altın Gr.
|990
|991
|-5,03
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.832
|8,00
|
|Tam
|6.696
|6.764
|-28,00
|
|Yarım
|3.262
|3.307
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.653
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,36
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,35
|11,37
|-0,16
|
|B. Petrol
|93,99
|93,99
|-0,11
|