***PRDGS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.11.2022 10:41
***PRDGS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
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Açıklamalar
PRDGS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082496
BIST
16:354.960
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 85,31
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
16:3518,6186
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0150
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
16:3519,4723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0657
|Açılış
|: 19,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,5643
En Düşük
19,2550
16:351.049,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,18
|Açılış
|: 1.049,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,62
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler16:35
|CEOEM
|16,50
|116.399.880
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|19.124.812
|% 10,00
|
|SUNTK
|56,10
|383.827.779
|% 10,00
|
|PCILT
|36,52
|44.951.772
|% 10,00
|
|YATAS
|27,96
|126.743.401
|% 9,99
|
|MIATK
|127,00
|142.288.117
|% -9,54
|
|PNLSN
|37,80
|221.217.306
|% -9,53
|
|EMNIS
|53,90
|524.108
|% -9,41
|
|IHAAS
|87,00
|65.709.434
|% -8,57
|
|MZHLD
|15,62
|50.723.366
|% -8,01
|
|THYAO
|116,40
|8.363.242.640
|% 2,28
|
|PETKM
|18,19
|4.425.138.747
|% 4,84
|
|EREGL
|42,28
|4.135.567.069
|% 0,96
|
|ASELS
|48,92
|3.906.336.148
|% 1,49
|
|ISCTR
|10,57
|3.581.926.755
|% 3,12
|
|EKGYO
|7,02
|3.182.018.645
|% 1,59
|
|SKBNK
|2,79
|1.251.519.732
|% 5,28
|
|ISCTR
|10,57
|3.581.926.755
|% 3,12
|
|YKBNK
|12,02
|3.475.379.207
|% 4,98
|
|VAKBN
|10,18
|2.606.932.345
|% 6,49
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6051
|18,6186
|% -0,08
|
|Euro
|19,4618
|19,4723
|% 0,34
|
|Sterlin
|22,3803
|22,4925
|% -0,42
|
|Frank
|19,6377
|19,7560
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9368
|4,9616
|% -0,14
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|0,51
|
|Altın Gr.
|1.049
|1.050
|-2,17
|
|Cumhuriyet
|6.997
|7.102
|-13,00
|
|Tam
|7.015
|7.079
|-30,00
|
|Yarım
|3.402
|3.461
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.730
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,55
|21,58
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|12,83
|12,86
|-0,02
|
|B. Petrol
|81,33
|81,33
|-2,38
|
Seans Raporu
16:35
daha fazla
-
16:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 71, 01 artarak (% 1.66 ) 4, 350
-
16:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PRKAB, DENGE, YATAS, TRGYO, SMRTG, UZERB, SMART, TETMT, TRILC, NTGAZ
-
16:50
YGGYO, YONGA, EDIP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:50
BAKAB, KONKA, OYAKC değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:50
Bu seansda işlem gören 262 hisse senedinden 173 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 82 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 7 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem