***PRDGS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.11.2022 11:08
***PRDGS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRDGS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082512
BIST
16:224.953
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 78,38
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
16:2218,6140
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0196
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
16:2219,4652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0586
|Açılış
|: 19,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,5643
En Düşük
19,2550
16:221.048,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,61
|Açılış
|: 1.048,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,62
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler16:22
|SUNTK
|56,10
|382.946.336
|% 10,00
|
|PCILT
|36,52
|44.891.624
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|18.839.912
|% 10,00
|
|PRKME
|17,18
|28.047.525
|% 9,99
|
|NTGAZ
|45,82
|77.030.304
|% 9,99
|
|EMNIS
|53,90
|524.108
|% -9,41
|
|PNLSN
|38,18
|212.597.283
|% -8,62
|
|MIATK
|129,10
|132.282.434
|% -8,05
|
|IHAAS
|87,70
|64.159.763
|% -7,83
|
|MZHLD
|15,72
|48.829.179
|% -7,42
|
|THYAO
|116,00
|8.200.451.261
|% 1,93
|
|PETKM
|18,19
|4.370.756.150
|% 4,84
|
|EREGL
|42,28
|4.058.796.200
|% 0,96
|
|ASELS
|49,00
|3.802.662.824
|% 1,66
|
|ISCTR
|10,61
|3.404.528.830
|% 3,51
|
|SKBNK
|2,80
|1.213.052.356
|% 5,66
|
|EKGYO
|7,03
|2.940.272.045
|% 1,74
|
|ISCTR
|10,61
|3.404.528.830
|% 3,51
|
|YKBNK
|12,06
|3.290.442.052
|% 5,33
|
|VAKBN
|10,37
|2.456.604.281
|% 8,47
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6044
|18,6140
|% -0,11
|
|Euro
|19,4429
|19,4652
|% 0,30
|
|Sterlin
|22,3946
|22,5069
|% -0,35
|
|Frank
|19,6368
|19,7551
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9379
|4,9626
|% -0,12
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|-1,17
|
|Altın Gr.
|1.049
|1.049
|-3,07
|
|Cumhuriyet
|6.997
|7.102
|-13,00
|
|Tam
|7.006
|7.071
|-38,00
|
|Yarım
|3.398
|3.457
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.694
|1.728
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,45
|21,47
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,76
|12,78
|-0,09
|
|B. Petrol
|81,10
|81,10
|-2,61
|