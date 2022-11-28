***PRDGS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.11.2022 11:25
***PRDGS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRDGS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082534
BIST
16:144.952
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 78,06
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
16:1418,6162
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0174
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
16:1419,4612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0546
|Açılış
|: 19,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,5643
En Düşük
19,2550
16:141.049,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,06
|Açılış
|: 1.049,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,62
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler16:14
|PCILT
|36,52
|44.891.624
|% 10,00
|
|SUNTK
|56,10
|382.232.687
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|18.839.912
|% 10,00
|
|YATAS
|27,96
|120.300.812
|% 9,99
|
|ALFAS
|137,60
|405.438.400
|% 9,99
|
|EMNIS
|53,90
|524.108
|% -9,41
|
|PNLSN
|38,26
|210.988.126
|% -8,43
|
|MIATK
|129,00
|132.016.201
|% -8,12
|
|IHAAS
|87,95
|63.966.684
|% -7,57
|
|MZHLD
|15,71
|48.519.348
|% -7,48
|
|THYAO
|116,00
|8.155.537.769
|% 1,93
|
|PETKM
|18,19
|4.364.409.257
|% 4,84
|
|EREGL
|42,24
|4.043.505.645
|% 0,86
|
|ASELS
|49,04
|3.768.766.130
|% 1,74
|
|KOZAL
|340,30
|3.387.911.246
|% -0,41
|
|SKBNK
|2,79
|1.204.565.331
|% 5,28
|
|EKGYO
|7,03
|2.919.583.657
|% 1,74
|
|ISCTR
|10,60
|3.327.008.382
|% 3,41
|
|YKBNK
|12,05
|3.261.419.618
|% 5,24
|
|PETKM
|18,19
|4.364.409.257
|% 4,84
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6117
|18,6162
|% -0,09
|
|Euro
|19,4525
|19,4612
|% 0,28
|
|Sterlin
|22,4298
|22,5423
|% -0,19
|
|Frank
|19,6580
|19,7764
|% 0,12
|
|Riyal
|4,9402
|4,9650
|% -0,07
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|-0,95
|
|Altın Gr.
|1.051
|1.052
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|7.006
|7.112
|-3,00
|
|Tam
|7.026
|7.084
|-25,00
|
|Yarım
|3.408
|3.463
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.699
|1.731
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,37
|21,40
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,80
|12,82
|-0,05
|
|B. Petrol
|81,26
|81,26
|-2,45
|
Seans Raporu
16:14
daha fazla
-
16:29AVOD
Yüzde 5.92 oranında artışla 3.76 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 888, 778 adet işlem
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16:27RTALB
Yüzde 5.12 oranında artışla 13.14 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 267, 062 adet işlem
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16:26BEYAZ
Yüzde 7.46 oranında artışla 18.59 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 793, 734 adet işlem
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16:25XU100
Endeks 4, 947 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 48 üstünde . İşlem hacmi 89, 281.00 milyon TL de
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16:25YESIL
Yüzde 9.87 oranında artışla 4.12 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 709, 772 adet işlem