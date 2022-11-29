***PRDGS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.11.2022 10:00
***PRDGS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRDGS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082759
BIST
12:104.917
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -5,74
|Açılış
|: 4.943
|
|Önceki Kapanış
|: 4.923
|
4.949
En Düşük
4.817
12:1018,6409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0150
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6908
En Düşük
18,5952
12:1019,3403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0819
|Açılış
|: 19,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4700
|
19,4087
En Düşük
19,2462
12:101.052,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 9,87
|Açılış
|: 1.052,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.042,27
|
1.054,19
En Düşük
1.041,65
BIST En Aktif Hisseler12:10
|PKENT
|180,40
|69.422.910
|% 10,00
|
|BFREN
|3.800,00
|82.117.398
|% 10,00
|
|SNICA
|29,32
|690.427.999
|% 9,98
|
|TETMT
|291,90
|19.146.115
|% 9,98
|
|ALFAS
|151,30
|215.543.730
|% 9,96
|
|SEGYO
|3,17
|41.466.840
|% -9,94
|
|PRDGS
|15,87
|59.583.046
|% -8,79
|
|BAYRK
|9,89
|39.264.614
|% -6,34
|
|MZHLD
|14,40
|17.731.489
|% -5,94
|
|ZEDUR
|36,56
|123.902
|% -5,04
|
|THYAO
|116,10
|4.791.557.630
|% 0,87
|
|SISE
|39,24
|3.910.605.435
|% -2,68
|
|YKBNK
|12,09
|2.251.631.077
|% 1,60
|
|KRDMD
|14,75
|2.168.776.057
|% 3,07
|
|EKGYO
|7,18
|2.131.186.732
|% 3,76
|
|EKGYO
|7,18
|2.131.186.732
|% 3,76
|
|SKBNK
|2,78
|568.165.976
|% 1,83
|
|YKBNK
|12,09
|2.251.631.077
|% 1,60
|
|ISCTR
|10,36
|1.543.694.778
|% 0,29
|
|KRDMD
|14,75
|2.168.776.057
|% 3,07
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6363
|18,6409
|% 0,08
|
|Euro
|19,3327
|19,3403
|% 0,43
|
|Sterlin
|22,3691
|22,4813
|% 0,82
|
|Frank
|19,5604
|19,6782
|% 0,11
|
|Riyal
|4,9446
|4,9694
|% 0,05
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.052
|1.052
|9,87
|
|Cumhuriyet
|7.009
|7.115
|21,00
|
|Tam
|7.028
|7.087
|51,00
|
|Yarım
|3.408
|3.465
|25,00
|
|Çeyrek
|1.699
|1.732
|13,00
|