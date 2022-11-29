***PRDGS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.11.2022 10:18
***PRDGS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRDGS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082780
BIST
10:104.926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 2,43
|Açılış
|: 4.943
|
|Önceki Kapanış
|: 4.923
|
4.949
En Düşük
4.926
10:1018,6378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0119
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6908
En Düşük
18,5952
10:1019,3294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0710
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,4087
En Düşük
19,2462
10:101.049,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 7,51
|Açılış
|: 1.049,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.042,27
|
1.052,51
En Düşük
1.041,65
BIST En Aktif Hisseler10:08
|SNICA
|29,32
|340.904.185
|% 9,98
|
|TETMT
|291,90
|10.468.623
|% 9,98
|
|ALFAS
|151,30
|185.301.735
|% 9,96
|
|PRKME
|18,89
|59.280.090
|% 9,95
|
|UZERB
|110,50
|667.320
|% 9,95
|
|EDATA
|25,32
|3.354.454
|% -8,99
|
|BAYRK
|9,65
|4.451.736
|% -8,62
|
|ZEDUR
|36,56
|123.902
|% -5,04
|
|ERCB
|122,50
|1.475.562
|% -4,89
|
|SEGYO
|3,35
|13.146.028
|% -4,83
|
|THYAO
|116,40
|699.886.969
|% 1,13
|
|PETKM
|18,21
|374.871.162
|% -0,22
|
|SNICA
|29,32
|340.904.185
|% 9,98
|
|YKBNK
|12,02
|310.543.714
|% 1,01
|
|KRDMD
|14,55
|309.687.383
|% 1,68
|
|EKGYO
|7,05
|247.874.035
|% 1,88
|
|SKBNK
|2,79
|88.043.664
|% 2,20
|
|TSKB
|4,12
|110.172.094
|% 3,00
|
|YKBNK
|12,02
|310.543.714
|% 1,01
|
|VAKBN
|10,26
|259.555.967
|% 1,38
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6322
|18,6397
|% 0,07
|
|Euro
|19,3210
|19,3335
|% 0,39
|
|Sterlin
|22,2652
|22,3768
|% 0,35
|
|Frank
|19,5620
|19,6799
|% 0,12
|
|Riyal
|4,9448
|4,9696
|% 0,06
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|12,95
|
|Altın Gr.
|1.050
|1.050
|7,51
|
|Cumhuriyet
|6.988
|7.094
|-21,00
|
|Tam
|7.013
|7.082
|46,00
|
|Yarım
|3.401
|3.462
|22,00
|
|Çeyrek
|1.695
|1.731
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|21,21
|21,25
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|12,69
|12,71
|0,16
|
|B. Petrol
|85,63
|85,63
|1,74
|
Seans Raporu
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