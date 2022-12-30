***PRDGS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.12.2022 11:28
***PRDGS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRDGS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091383
BIST
11:455.534
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 57,19
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.551
En Düşük
5.511
11:4518,7202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0149
|Açılış
|: 18,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
11:4519,9831
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0051
|Açılış
|: 20,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
19,9983
En Düşük
19,9038
11:451.093,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,39
|Açılış
|: 1.093,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.096,81
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler11:45
|TERA
|19,48
|2.444.272
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|10.957.723
|% 9,96
|
|BRKSN
|23,46
|3.575.662
|% 9,93
|
|VKING
|32,96
|225.380
|% 9,87
|
|KUVVA
|53,40
|159.506
|% 9,43
|
|ULUFA
|10,37
|46.542.667
|% -9,98
|
|UMPAS
|6,20
|1.812.173
|% -7,88
|
|BRKVY
|36,78
|241.826.264
|% -6,60
|
|UZERB
|160,00
|119.360
|% -5,88
|
|PRDGS
|10,56
|57.126.679
|% -4,95
|
|ASELS
|61,35
|3.222.029.301
|% 4,34
|
|TUPRS
|537,90
|2.999.550.741
|% 6,20
|
|THYAO
|144,50
|2.539.087.484
|% 1,55
|
|PETKM
|20,38
|1.982.807.102
|% 2,62
|
|TCELL
|38,76
|1.809.894.598
|% 1,47
|
|EKGYO
|8,69
|1.185.891.855
|% 0,81
|
|YKBNK
|11,98
|1.198.990.141
|% -0,17
|
|PETKM
|20,38
|1.982.807.102
|% 2,62
|
|ISCTR
|13,04
|1.076.653.584
|% 0,93
|
|SKBNK
|3,07
|241.628.498
|% 0,33
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7182
|18,7202
|% 0,08
|
|Euro
|19,9721
|19,9831
|% -0,03
|
|Sterlin
|22,5198
|22,6327
|% 0,06
|
|Frank
|20,1782
|20,2997
|% -0,07
|
|Riyal
|4,9627
|4,9876
|% 0,06
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|3,34
|
|Altın Gr.
|1.093
|1.094
|2,13
|
|Cumhuriyet
|7.326
|7.437
|30,00
|
|Tam
|7.364
|7.420
|-13,00
|
|Yarım
|3.566
|3.627
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.788
|1.813
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,88
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,32
|14,34
|-0,04
|
|B. Petrol
|83,75
|83,75
|0,29
|
Seans Raporu
11:45
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12:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, ASELS, KOZAA
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12:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 63, 91 artarak (% 1.32 ) 4, 901
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : SAMAT, BRKSN, TERA
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ATEKS, AKSGY, TERA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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GESAN, PEGYO, FENER değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında