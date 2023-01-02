***PRDGS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.01.2023 11:20
***PRDGS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRDGS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091949
BIST
15:375.649
En Yüksek
|Değişim
|: 2,55%
|| 140,27
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.652
En Düşük
5.568
15:3718,7227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0212
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
15:3720,0344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0068
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9301
15:371.098,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,20
|Açılış
|: 1.098,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler15:37
|EGEEN
|6.812,30
|599.268.567
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|151.699.361
|% 10,00
|
|ULUSE
|258,50
|30.455.070
|% 10,00
|
|POLTK
|1.540,00
|16.078.032
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|21.122.178
|% 10,00
|
|PRDGS
|9,00
|233.975.481
|% -10,00
|
|COSMO
|110,00
|2.465.788
|% -8,18
|
|UMPAS
|6,85
|2.442.992
|% -7,43
|
|OTTO
|99,50
|214.397
|% -7,01
|
|ORMA
|70,10
|624.483
|% -6,66
|
|ENJSA
|37,74
|1.011.588.223
|% 4,66
|
|AHGAZ
|88,70
|624.940.044
|% -1,99
|
|GESAN
|248,20
|397.363.620
|% 4,24
|
|SMRTG
|88,00
|314.270.353
|% 0,86
|
|ERCB
|180,70
|265.741.916
|% 3,85
|
|ENJSA
|37,74
|1.011.588.223
|% 4,66
|
|PRDGS
|9,00
|233.975.481
|% -10,00
|
|IHLGM
|1,31
|31.924.892
|% 3,15
|
|FORMT
|2,22
|53.058.192
|% 1,83
|
|PLTUR
|14,85
|232.989.588
|% -4,56
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7199
|18,7227
|% 0,11
|
|Euro
|20,0014
|20,0344
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,4990
|22,6118
|% -0,18
|
|Frank
|20,1837
|20,3053
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9659
|4,9908
|% 0,10
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.826
|1,42
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.099
|2,30
|
|Cumhuriyet
|7.405
|7.517
|36,00
|
|Tam
|7.441
|7.500
|67,00
|
|Yarım
|3.604
|3.663
|30,00
|
|Çeyrek
|1.807
|1.831
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,46
|0,06
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
15:37
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15:52ETILR
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