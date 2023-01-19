***PRDGS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.01.2023 10:18
***PRDGS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRDGS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103124
BIST
10:165.387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 2,85
|Açılış
|: 5.371
|
|Önceki Kapanış
|: 5.384
|
5.397
En Düşük
5.349
10:1618,7987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0007
|Açılış
|: 19,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8091
En Düşük
18,7301
10:1620,3081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0205
|Açılış
|: 20,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,3318
En Düşük
20,2399
10:161.153,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,82
|Açılış
|: 1.153,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150,62
|
1.155,25
En Düşük
1.147,12
BIST En Aktif Hisseler10:14
|VKING
|38,50
|2.112.216
|% 10,00
|
|SDTTR
|100,20
|165.575.855
|% 9,99
|
|CEOEM
|23,60
|12.893.676
|% 9,97
|
|FLAP
|15,99
|24.748.120
|% 9,97
|
|SOKE
|13,25
|12.584.174
|% 9,96
|
|MEGAP
|6,84
|325.310
|% -5,26
|
|MEGAP
|6,84
|325.310
|% -5,26
|
|BMSCH
|14,63
|80.163
|% -4,88
|
|SEGYO
|2,38
|6.947.696
|% -4,03
|
|ARMDA
|320,00
|5.917.831
|% -3,82
|
|THYAO
|149,60
|1.138.716.048
|% 0,34
|
|KRDMD
|19,74
|647.204.888
|% 1,65
|
|EREGL
|40,94
|633.245.071
|% 0,89
|
|ASELS
|61,95
|622.201.150
|% -1,74
|
|AKBNK
|17,44
|329.100.925
|% 0,46
|
|KRDMD
|19,74
|647.204.888
|% 1,65
|
|EKGYO
|8,44
|220.960.116
|% 0,24
|
|YKBNK
|9,67
|214.432.613
|% 0,10
|
|AKBNK
|17,44
|329.100.925
|% 0,46
|
|SKBNK
|2,87
|49.064.192
|% -0,35
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7952
|18,7989
|% 0,00
|
|Euro
|20,3000
|20,3096
|% 0,11
|
|Sterlin
|23,1112
|23,2271
|% -0,05
|
|Frank
|20,4426
|20,5657
|% 0,12
|
|Riyal
|4,9890
|5,0140
|% 0,02
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|4,48
|
|Altın Gr.
|1.153
|1.153
|2,87
|
|Cumhuriyet
|7.838
|7.957
|32,00
|
|Tam
|7.825
|7.897
|18,00
|
|Yarım
|3.813
|3.864
|8,00
|
|Çeyrek
|1.912
|1.932
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,37
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|14,11
|14,13
|-0,05
|
|B. Petrol
|84,22
|84,22
|-0,76
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