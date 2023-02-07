***PRDGS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2023 10:22
***PRDGS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRDGS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110308
BIST
12:544.667
En Yüksek
|Değişim
|: -5,34%
|| -263,23
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.621
12:5418,8308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0047
|Açılış
|: 19,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
12:5420,1851
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0241
|Açılış
|: 20,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
12:541.134,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,53
|Açılış
|: 1.134,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.137,06
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler12:54
|KONYA
|2.964,50
|88.114.215
|% 10,00
|
|INTEM
|86,90
|9.842.177
|% 10,00
|
|DIRIT
|6,60
|45.104
|% 10,00
|
|TBORG
|34,10
|1.773
|% 10,00
|
|NIBAS
|15,74
|15.624.090
|% 9,99
|
|AKGRT
|2,88
|47.276.115
|% -10,00
|
|CEOEM
|16,47
|8.416.222
|% -10,00
|
|CANTE
|64,80
|61.921.910
|% -10,00
|
|VKING
|36,40
|1.829.464
|% -9,99
|
|TDGYO
|10,56
|1.436.033
|% -9,97
|
|THYAO
|131,10
|1.899.359.343
|% -6,29
|
|KRDMD
|17,77
|1.666.066.202
|% 0,62
|
|ASELS
|53,80
|1.537.258.769
|% -8,50
|
|KOZAL
|515,20
|1.123.898.469
|% -1,59
|
|EREGL
|38,78
|1.056.101.446
|% -3,20
|
|KRDMD
|17,77
|1.666.066.202
|% 0,62
|
|EKGYO
|6,94
|394.094.042
|% -4,54
|
|YKBNK
|8,44
|417.617.284
|% -4,95
|
|BUCIM
|6,12
|239.173.847
|% 9,68
|
|BSOKE
|5,75
|228.685.801
|% -9,87
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8268
|18,8308
|% 0,02
|
|Euro
|20,1782
|20,1851
|% -0,12
|
|Sterlin
|22,5581
|22,6713
|% -0,03
|
|Frank
|20,2566
|20,3786
|% 0,27
|
|Riyal
|5,0037
|5,0288
|% 0,02
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|5,57
|
|Altın Gr.
|1.135
|1.135
|3,97
|
|Cumhuriyet
|7.680
|7.797
|20,00
|
|Tam
|7.719
|7.771
|-17,00
|
|Yarım
|3.771
|3.803
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.885
|1.901
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,34
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|13,52
|13,54
|0,06
|
|B. Petrol
|82,25
|82,25
|1,26
|