***PRDGS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.05.2023 16:31
***PRDGS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRDGS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144596
BIST
18:054.506
En Yüksek
|Değişim
|: -2,42%
|| -111,69
|Açılış
|: 4.628
|
|Önceki Kapanış
|: 4.618
|
4.660
En Düşük
4.499
18:0519,4643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0249
|Açılış
|: 20,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
19,4815
En Düşük
19,4161
18:0521,4232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0552
|Açılış
|: 21,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,6165
En Düşük
21,2847
18:051.258,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 18,09
|Açılış
|: 1.258,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.240,09
|
1.259,77
En Düşük
1.237,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GRTRK
|25,74
|8.339.580
|% 10,00
|
|ORCAY
|7,60
|106.346.269
|% 9,99
|
|ULAS
|15,86
|12.451.128
|% 9,99
|
|AVHOL
|17,83
|10.017.286
|% 9,99
|
|FENER
|56,75
|32.526.717
|% 9,98
|
|FLAP
|7,11
|173.305.030
|% -10,00
|
|KOPOL
|45,00
|1.989.554.602
|% -10,00
|
|GESAN
|60,30
|973.448.034
|% -10,00
|
|BEYAZ
|13,86
|29.711.721
|% -10,00
|
|DOBUR
|33,66
|8.506.167
|% -10,00
|
|THYAO
|126,30
|4.188.513.591
|% -1,17
|
|EREGL
|32,24
|2.441.373.040
|% -2,72
|
|KOPOL
|45,00
|1.989.554.602
|% -10,00
|
|EUPWR
|78,95
|1.928.248.543
|% 9,96
|
|SISE
|36,70
|1.803.404.457
|% -0,43
|
|EKGYO
|5,75
|1.001.398.460
|% -4,33
|
|YKBNK
|9,35
|1.152.769.391
|% -1,27
|
|ADESE
|1,25
|124.903.440
|% -0,79
|
|KOZAL
|17,81
|1.738.949.176
|% -5,67
|
|ISCTR
|10,71
|942.868.718
|% -1,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4471
|19,4756
|% 0,19
|
|Euro
|21,3942
|21,4268
|% 0,28
|
|Sterlin
|24,1816
|24,3029
|% -0,21
|
|Frank
|21,6807
|21,8113
|% 0,20
|
|Riyal
|5,1734
|5,1994
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.010
|2.010
|27,63
|
|Altın Gr.
|1.256
|1.256
|15,76
|
|Cumhuriyet
|8.957
|9.093
|-145,00
|
|Tam
|9.156
|9.478
|125,00
|
|Yarım
|4.442
|4.608
|48,00
|
|Çeyrek
|2.225
|2.297
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,20
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|15,73
|15,75
|0,11
|
|B. Petrol
|76,06
|76,06
|-3,25
|