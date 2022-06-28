***PRDGS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.06.2022 12:36
***PRDGS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PRDGS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Şükrü Can Akkaya tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039645
BIST
16:132.524
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -5,46
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.561
En Düşük
2.517
16:1316,6515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1256
|Açılış
|: 16,7380
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
16,6800
En Düşük
16,5102
16:1317,5453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0189
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,6379
En Düşük
17,4694
16:13976,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 7,23
|Açılış
|: 976,08
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
978,87
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler16:13
|ISBIR
|56,10
|2.779.173
|% 10,00
|
|MAKIM
|18,82
|6.868.491
|% 9,99
|
|RODRG
|22,30
|8.488.842
|% 9,96
|
|DOKTA
|34,92
|6.733.253
|% 9,81
|
|OYAYO
|8,53
|7.346.424
|% 9,50
|
|MZHLD
|82,15
|2.882.768
|% -8,21
|
|EMNIS
|22,00
|295.107
|% -7,25
|
|SEKUR
|15,55
|94.044.140
|% -6,83
|
|BOSSA
|56,05
|12.392.888
|% -5,00
|
|ESEN
|32,88
|81.892.707
|% -4,64
|
|THYAO
|48,90
|3.825.439.817
|% -1,33
|
|SISE
|21,84
|1.233.751.487
|% 0,83
|
|EREGL
|27,78
|1.089.583.922
|% -0,22
|
|SAHOL
|20,38
|1.012.455.944
|% 0,69
|
|KRDMD
|11,97
|876.028.066
|% -2,77
|
|YKBNK
|4,57
|785.641.017
|% -1,72
|
|ODAS
|3,15
|499.692.670
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,63
|382.618.726
|% 1,94
|
|TSKB
|2,13
|304.912.833
|% 0,47
|
|AKBNK
|8,47
|731.479.100
|% -0,47
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6231
|16,6515
|% 0,76
|
|Euro
|17,5163
|17,5453
|% 0,11
|
|Sterlin
|20,2873
|20,3890
|% 0,35
|
|Frank
|17,3196
|17,4239
|% 0,59
|
|Riyal
|4,4276
|4,4498
|% 0,83
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|0,38
|
|Altın Gr.
|976
|976
|7,58
|
|Cumhuriyet
|6.524
|6.622
|29,00
|
|Tam
|6.502
|6.602
|10,00
|
|Yarım
|3.192
|3.229
|5,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.614
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,14
|21,18
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,36
|0,11
|
|B. Petrol
|113
|113
|2,12
|
Seans Raporu
16:13
daha fazla
-
16:28SELVA
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 8.54 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 053, 630 adet işlem
-
16:27KRDMB
Yüzde -7.09 oranında düşüşle 9.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 527, 715 adet işlem
-
16:26KRTEK
Yüzde -3.63 oranında düşüşle 20.18 lira fiyatla işlem gören hissede 658, 800 adet işlem
-
16:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 93 kaybederek (% -0.54 ) 2, 739
-
16:25XU100
Endeks 2, 521 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 32 altında . İşlem hacmi 24, 593.00 milyon TL de