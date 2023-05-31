***PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPKF Aday Bağımsız Denetim Anonim ŞirketiHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi22.05.2023Tescil Tarihi31.05.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su31.05.2023 / 10842Açıklamalar2023 yılı bağımsız denetim faaliyetlerinin yürütülmesi için PKF Aday Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu kararı, Şirketimizin 22.05.2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 yılı olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerimizce oybirliğiyle onaylanmış olup, bahse konu husus T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 31.05.2023 tarihinde tescil ve 31.05.2023 tarih 10842 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155084BIST