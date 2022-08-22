***PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme









***PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.08.2022AçıklamalarŞirketimizin 600.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 141.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 196.000.000 TL'ye çıkarılması kapsamında esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 8. maddesinin tadil metni 18.08.2022 tarihinde ticaret siciline tescil edilmiş olup, 19.08.2022 tarihli ve 10643 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Tadil edilen Esas sözleşmenin güncel hali açıklama ekinde yer almaktadır.Kamuyounun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No8 18/08/2022 19/08/2022 10643http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057471BIST