***PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
22.08.2022 11:42
***PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.08.2022
Açıklamalar
Şirketimizin 600.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 141.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 196.000.000 TL'ye çıkarılması kapsamında esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 8. maddesinin tadil metni 18.08.2022 tarihinde ticaret siciline tescil edilmiş olup, 19.08.2022 tarihli ve 10643 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Tadil edilen Esas sözleşmenin güncel hali açıklama ekinde yer almaktadır.
Kamuyounun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
8 18/08/2022 19/08/2022 10643
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057471
BIST
13:293.037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 17,06
|Açılış
|: 3.018
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.041
En Düşük
3.011
13:2918,1265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0411
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1473
En Düşük
18,0434
13:2918,1518
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0043
|Açılış
|: 18,2655
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2246
En Düşük
18,1117
13:291.011,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -4,64
|Açılış
|: 1.011,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.016,26
|
1.018,53
En Düşük
1.009,12
BIST En Aktif Hisseler13:27
|SNPAM
|11,00
|601.469
|% 10,00
|
|HKTM
|14,64
|3.275.993
|% 9,99
|
|BERA
|18,77
|187.674.774
|% 9,96
|
|BJKAS
|6,44
|175.352.727
|% 9,90
|
|DIRIT
|4,48
|1.162.345
|% 9,80
|
|AZTEK
|13,42
|323.843.121
|% -7,38
|
|GLRYH
|3,83
|42.203.450
|% -6,59
|
|GZNMI
|38,60
|168.043.081
|% -6,49
|
|DENGE
|2,10
|31.280.551
|% -5,83
|
|SKTAS
|3,01
|21.523.250
|% -5,05
|
|THYAO
|68,25
|1.833.614.100
|% -0,36
|
|SASA
|54,85
|1.470.697.585
|% 3,49
|
|PETKM
|11,76
|1.221.048.845
|% 1,38
|
|EKGYO
|3,76
|1.176.481.107
|% 2,73
|
|HEKTS
|42,02
|1.126.926.537
|% 7,03
|
|EKGYO
|3,76
|1.176.481.107
|% 2,73
|
|YKBNK
|5,68
|874.830.444
|% 0,18
|
|ADESE
|0,93
|119.735.558
|% 6,90
|
|DOHOL
|4,91
|577.686.686
|% -1,01
|
|PETKM
|11,76
|1.221.048.845
|% 1,38
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1198
|18,1259
|% 0,22
|
|Euro
|18,1400
|18,1511
|% -0,03
|
|Sterlin
|21,3331
|21,4401
|% 0,01
|
|Frank
|18,8199
|18,9333
|% 0,23
|
|Riyal
|4,8108
|4,8350
|% 0,21
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|-11,10
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|-4,42
|
|Cumhuriyet
|6.792
|6.894
|-35,00
|
|Tam
|6.821
|6.876
|-61,00
|
|Yarım
|3.324
|3.362
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.680
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,92
|18,94
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,04
|11,05
|-0,04
|
|B. Petrol
|96,40
|96,40
|-0,32
|