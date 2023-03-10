***PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
10.03.2023 09:01
***PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 no.lu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 5. fıkrası uyarınca payları ilk defa halka arz edilen ortaklığın, paylarının borsada işlem görmeye başlamasından sonraki iki yıl boyunca finansal tablolarının kamuya açıklanmasını müteakip on iş günü içerisinde, halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımların gerçekleşip gerçekleşmediği, gerçekleşmediyse nedeni hakkında değerlendirmeleri içeren bir rapor hazırlaması ve KAP'ta yayımlaması zorunluğu çerçevesinde hazırlanan raporumuz ekte sunulmaktadır.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122608
BIST
11:545.418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -28,25
|Açılış
|: 5.397
|
|Önceki Kapanış
|: 5.446
|
5.439
En Düşük
5.382
11:5418,9676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0150
|Açılış
|: 19,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1700
|
19,0436
En Düşük
18,7375
11:5420,1096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0391
|Açılış
|: 20,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2600
|
20,1745
En Düşük
19,8223
11:541.119,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,98
|Açılış
|: 1.119,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.115,80
|
1.120,88
En Düşük
1.103,47
BIST En Aktif Hisseler11:53
|AVTUR
|3,64
|5.122.818
|% 9,97
|
|MARKA
|8,05
|25.523.249
|% 9,97
|
|YESIL
|4,71
|145.573.325
|% 9,79
|
|DOKTA
|48,06
|35.279.545
|% 9,23
|
|BVSAN
|54,30
|302.697.447
|% 9,08
|
|BALAT
|16,51
|241.541
|% -9,98
|
|MERCN
|32,90
|48.561.662
|% -9,07
|
|DOBUR
|48,52
|9.168.721
|% -5,23
|
|KRGYO
|11,50
|16.623.095
|% -4,56
|
|TERA
|27,02
|34.182.132
|% -4,25
|
|EREGL
|41,28
|4.277.905.495
|% -3,96
|
|OYAKC
|46,34
|2.228.345.015
|% -1,15
|
|KRDMD
|21,22
|1.653.701.709
|% 1,53
|
|ISCTR
|14,54
|1.604.494.809
|% 2,39
|
|ASELS
|58,45
|1.321.801.377
|% 0,34
|
|ADESE
|1,65
|231.082.624
|% 4,43
|
|ISCTR
|14,54
|1.604.494.809
|% 2,39
|
|EREGL
|41,28
|4.277.905.495
|% -3,96
|
|YKBNK
|11,77
|1.150.688.731
|% 0,34
|
|KRDMD
|21,22
|1.653.701.709
|% 1,53
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9623
|18,9663
|% 0,07
|
|Euro
|20,1000
|20,1099
|% 0,20
|
|Sterlin
|22,5929
|22,7062
|% 0,27
|
|Frank
|20,3071
|20,4294
|% 0,45
|
|Riyal
|5,0376
|5,0629
|% 0,08
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|4,62
|
|Altın Gr.
|1.120
|1.120
|4,12
|
|Cumhuriyet
|7.550
|7.664
|29,00
|
|Tam
|7.590
|7.641
|11,00
|
|Yarım
|3.708
|3.739
|5,00
|
|Çeyrek
|1.854
|1.869
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,08
|20,10
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,27
|12,28
|0,05
|
|B. Petrol
|81,13
|81,13
|-0,46
|
Seans Raporu
11:53
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