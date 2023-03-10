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***PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

10.03.2023 09:01
***PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan V


***PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )

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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 no.lu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 5. fıkrası uyarınca payları ilk defa halka arz edilen ortaklığın, paylarının borsada işlem görmeye  başlamasından sonraki iki yıl boyunca finansal tablolarının kamuya açıklanmasını müteakip on iş günü içerisinde, halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımların  gerçekleşip gerçekleşmediği, gerçekleşmediyse nedeni hakkında değerlendirmeleri içeren bir rapor hazırlaması ve KAP'ta yayımlaması zorunluğu çerçevesinde hazırlanan raporumuz ekte sunulmaktadır.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122608


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Riyal 5,0376 5,0629 % 0,08  
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11:53 Alış Satış %  
Altın Ons 1.835 1.836 4,62  
Altın Gr. 1.120 1.120 4,12  
Cumhuriyet 7.550 7.664 29,00  
Tam 7.590 7.641 11,00  
Yarım 3.708 3.739 5,00  
Çeyrek 1.854 1.869 2,00  
Gümüş.Ons 20,08 20,10 0,03  
Gümüş Gr. 12,27 12,28 0,05  
B. Petrol 81,13 81,13 -0,46  
Seans Raporu 11:53
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