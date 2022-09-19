***PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
19.09.2022 19:23
***PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 19.09.2022 tarih ve E-18454353-100.06-11293 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda açıklama talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği kapsamında, Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064118
BIST
18:053.200
En Yüksek
|Değişim
|: -5,26%
|| -177,79
|Açılış
|: 3.383
|
|Önceki Kapanış
|: 3.377
|
3.394
En Düşük
3.200
18:0518,2817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0261
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,3107
En Düşük
18,2293
18:0518,3912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1074
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,4335
En Düşük
18,2312
18:05982,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,68
|Açılış
|: 982,79
|
|Önceki Kapanış
|: 983,47
|
986,89
En Düşük
975,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|45,98
|111.801.989
|% 10,00
|
|EKIZ
|9,90
|1.207.820
|% 10,00
|
|RODRG
|37,90
|9.508.361
|% 9,98
|
|MERKO
|6,51
|27.158.316
|% 9,97
|
|HKTM
|34,04
|27.819.561
|% 9,95
|
|ASELS
|30,42
|3.447.032.776
|% -10,00
|
|VAKFN
|3,15
|75.119.946
|% -10,00
|
|YONGA
|28,08
|324.224
|% -10,00
|
|ROYAL
|5,42
|1.003.024
|% -9,97
|
|HALKB
|8,95
|2.693.924.327
|% -9,96
|
|AKBNK
|11,06
|4.602.201.796
|% -9,27
|
|GARAN
|19,61
|4.136.755.984
|% -9,96
|
|ASELS
|30,42
|3.447.032.776
|% -10,00
|
|YKBNK
|6,74
|3.202.133.291
|% -8,05
|
|THYAO
|68,75
|3.173.086.545
|% -7,03
|
|EKGYO
|3,94
|3.007.538.722
|% -9,84
|
|YKBNK
|6,74
|3.202.133.291
|% -8,05
|
|AKBNK
|11,06
|4.602.201.796
|% -9,27
|
|ISCTR
|7,89
|2.760.915.921
|% -9,93
|
|HALKB
|8,95
|2.693.924.327
|% -9,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2716
|18,2816
|% 0,14
|
|Euro
|18,3434
|18,3818
|% 0,54
|
|Sterlin
|20,8303
|20,9347
|% 0,21
|
|Frank
|18,8756
|18,9893
|% 0,17
|
|Riyal
|4,8488
|4,8731
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.673
|-2,81
|
|Altın Gr.
|983
|983
|-0,70
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.742
|-21,00
|
|Tam
|6.678
|6.780
|68,00
|
|Yarım
|3.254
|3.302
|21,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.652
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,43
|19,46
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,39
|11,41
|-0,12
|
|B. Petrol
|91,94
|91,94
|0,59
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEPET, MERKO, IZFAS, DENGE, HKTM, RODRG, SMRTG
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : NTHOL, VAKBN, SKBNK, TSKB, ASELS, HALKB, EKGYO, IHLAS, ISCTR, ISGYO
-
17:59
BOBET, SMRTG, INVEO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
HURGZ, EKGYO, SKBNK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, DENGE, MERKO, IZFAS, MEPET, HKTM, SMRTG