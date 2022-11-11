***PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
11.11.2022 15:39
***PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 11.11.2022 tarih ve E-18454353-100.06-12451 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda açıklama talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği kapsamında, Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyunun ve Paydaşlarımızın bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079507
BIST
15:564.505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 37,69
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.471
15:5618,5301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0402
|Açılış
|: 18,5620
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
15:5619,1221
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,2703
|Açılış
|: 19,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,1313
En Düşük
18,8141
15:561.049,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 6,08
|Açılış
|: 1.049,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.054,73
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler15:56
|BRYAT
|956,30
|179.241.973
|% 10,00
|
|VERUS
|96,80
|52.881.907
|% 10,00
|
|AKENR
|4,40
|88.551.540
|% 10,00
|
|CELHA
|28,60
|27.694.017
|% 10,00
|
|MIATK
|107,90
|357.856.592
|% 9,99
|
|SNGYO
|4,23
|20.478.961
|% -10,00
|
|TURGG
|262,10
|24.922.839
|% -9,75
|
|GLBMD
|11,15
|33.363.413
|% -8,31
|
|KZBGY
|16,85
|144.485.230
|% -8,22
|
|BALAT
|11,00
|344.625
|% -4,35
|
|THYAO
|112,80
|6.553.584.424
|% -0,53
|
|EREGL
|37,24
|5.244.536.859
|% -0,80
|
|ASELS
|39,54
|4.822.295.609
|% 3,94
|
|PETKM
|14,46
|3.057.397.197
|% -0,14
|
|ODAS
|10,80
|2.550.715.370
|% 8,22
|
|EKGYO
|5,43
|1.811.024.925
|% 0,93
|
|YKBNK
|9,87
|2.460.621.386
|% 1,02
|
|ODAS
|10,80
|2.550.715.370
|% 8,22
|
|SKBNK
|2,20
|512.010.495
|% -1,35
|
|TSKB
|3,13
|669.853.198
|% 0,00
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5222
|18,5301
|% 0,22
|
|Euro
|19,1008
|19,1221
|% 1,43
|
|Sterlin
|21,7466
|21,8557
|% 0,71
|
|Frank
|19,3227
|19,4391
|% 1,31
|
|Riyal
|4,9178
|4,9425
|% 0,29
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|3,33
|
|Altın Gr.
|1.048
|1.048
|4,34
|
|Cumhuriyet
|6.945
|7.050
|99,00
|
|Tam
|6.915
|7.037
|19,00
|
|Yarım
|3.358
|3.440
|9,00
|
|Çeyrek
|1.679
|1.720
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,44
|21,47
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|12,75
|12,77
|-0,12
|
|B. Petrol
|96,39
|96,39
|2,72
|
Seans Raporu
15:56
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 48 artarak (% 0.67 ) 3, 978
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