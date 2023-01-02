***PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
02.01.2023 15:58
***PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 02.01.2023 tarih ve E-18454353-100.06-13952 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda açıklama talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği kapsamında, Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyunun ve Paydaşlarımızın bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092192
BIST
16:545.650
En Yüksek
|Değişim
|: 2,56%
|| 140,81
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.660
En Düşük
5.568
16:5418,7208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0193
|Açılış
|: 18,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
16:5420,0430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0154
|Açılış
|: 20,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9301
16:541.099,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,56
|Açılış
|: 1.099,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler16:52
|BFREN
|4.323,00
|21.260.514
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|154.996.963
|% 10,00
|
|EGEEN
|6.812,30
|604.793.342
|% 10,00
|
|POLTK
|1.540,00
|16.167.352
|% 10,00
|
|ULUSE
|258,50
|30.552.783
|% 10,00
|
|COSMO
|110,00
|2.465.788
|% -8,18
|
|UMPAS
|6,85
|2.442.992
|% -7,43
|
|OTTO
|99,50
|214.397
|% -7,01
|
|ORMA
|70,10
|624.483
|% -6,66
|
|KUVVA
|49,00
|1.031.677
|% -6,31
|
|EREGL
|42,28
|7.511.889.246
|% 2,47
|
|EKGYO
|9,51
|6.464.209.707
|% 8,93
|
|THYAO
|145,40
|6.380.205.478
|% 3,19
|
|ASELS
|64,40
|5.172.361.029
|% 3,62
|
|TCELL
|40,26
|4.391.065.083
|% 6,28
|
|EKGYO
|9,51
|6.464.209.707
|% 8,93
|
|DOHOL
|11,28
|2.544.406.505
|% 6,62
|
|YKBNK
|12,00
|2.790.089.984
|% 1,61
|
|PETKM
|20,28
|3.699.973.321
|% 1,60
|
|ISCTR
|13,10
|2.330.699.214
|% 2,58
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7194
|18,7259
|% 0,13
|
|Euro
|19,9946
|20,0093
|% -0,09
|
|Sterlin
|22,5006
|22,6134
|% -0,17
|
|Frank
|20,1789
|20,3004
|% 0,17
|
|Riyal
|4,9628
|4,9877
|% 0,04
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.826
|1,42
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.099
|2,44
|
|Cumhuriyet
|7.411
|7.523
|42,00
|
|Tam
|7.443
|7.503
|70,00
|
|Yarım
|3.604
|3.668
|35,00
|
|Çeyrek
|1.808
|1.834
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,46
|0,06
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
16:52
daha fazla
-
17:07FRIGO
Yüzde 5.74 oranında artışla 9.21 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 941, 514 adet işlem
-
17:05TURSG
Yüzde 5.67 oranında artışla 13.23 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 387, 271 adet işlem
-
17:03GOZDE
Yüzde 9.96 oranında artışla 23.18 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 066, 561 adet işlem
-
17:01XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 130, 35 artarak (% 2.68 ) 4, 991
-
17:01
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEPET, YBTAS, BEYAZ, ULUSE, GOZDE, TERA, KONYA, SAMAT, BFREN, YYAPI