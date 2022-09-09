***PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz girişim yatırımlarından Erham Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 09.09.2022 tarihinde gerçekleştirilen genel kurul toplantısında, diğer hususların yanı sıra, Şirket'in mevcut 55.000.000 TL tutarındaki sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 100.000.000 TL artırılarak 155.000.000 TL'ye artırılmasına ve mevcut unvanının ASY Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. olarak değiştirilmesine karar verilmiştir. Söz konusu sermaye artırımına, Şirketimiz paylarının halka arzına ilişkin izahname ekinde yer alan fon kullanım raporuna uygun olarak, Şirketimizin halka arzdan elde etmiş olduğu fon ile katılınmaktadır.Paydaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062237BIST