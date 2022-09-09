***PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.09.2022 20:39
***PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz girişim yatırımlarından Erham Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 09.09.2022 tarihinde gerçekleştirilen genel kurul toplantısında, diğer hususların yanı sıra, Şirket'in mevcut 55.000.000 TL tutarındaki sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 100.000.000 TL artırılarak 155.000.000 TL'ye artırılmasına ve mevcut unvanının ASY Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. olarak değiştirilmesine karar verilmiştir. Söz konusu sermaye artırımına, Şirketimiz paylarının halka arzına ilişkin izahname ekinde yer alan fon kullanım raporuna uygun olarak, Şirketimizin halka arzdan elde etmiş olduğu fon ile katılınmaktadır.
Paydaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062237
BIST
18:053.521
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 83,97
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.546
En Düşük
3.452
18:0518,2370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0140
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2094
18:0518,3280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0986
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4565
En Düşük
18,2247
18:051.005,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,22
|Açılış
|: 1.005,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARAN
|26,18
|2.901.939.565
|% 10,00
|
|INVEO
|19,58
|175.218.116
|% 10,00
|
|ISCTR
|12,44
|4.004.888.599
|% 9,99
|
|HALKB
|13,76
|1.409.858.953
|% 9,99
|
|DESA
|27,98
|62.899.712
|% 9,98
|
|BRMEN
|3,53
|1.267.058
|% -9,95
|
|HEDEF
|9,07
|44.928.093
|% -7,54
|
|MTRKS
|35,44
|54.985.710
|% -7,08
|
|ITTFH
|2,14
|158.307.159
|% -5,73
|
|DOGUB
|9,64
|7.335.479
|% -5,12
|
|AKBNK
|15,92
|15.734.458.970
|% 5,08
|
|YKBNK
|9,13
|9.558.071.603
|% 7,29
|
|EREGL
|32,46
|8.464.783.401
|% 5,05
|
|THYAO
|73,40
|6.573.968.623
|% 0,55
|
|SISE
|26,20
|5.735.838.214
|% 1,16
|
|EKGYO
|5,11
|5.576.010.688
|% 4,50
|
|YKBNK
|9,13
|9.558.071.603
|% 7,29
|
|AKBNK
|15,92
|15.734.458.970
|% 5,08
|
|ISCTR
|12,44
|4.004.888.599
|% 9,99
|
|KRDMD
|14,26
|3.806.165.791
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2249
|18,2370
|% 0,08
|
|Euro
|18,3108
|18,3280
|% 0,54
|
|Sterlin
|21,0536
|21,1592
|% 0,71
|
|Frank
|18,8909
|19,0047
|% 0,96
|
|Riyal
|4,8377
|4,8619
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|6,83
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.005
|3,62
|
|Cumhuriyet
|6.737
|6.839
|9,00
|
|Tam
|6.751
|6.843
|14,00
|
|Yarım
|3.289
|3.345
|7,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.671
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,82
|18,84
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,01
|0,13
|
|B. Petrol
|92,70
|92,70
|3,55
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58GZNMI
Yüzde 9.12 oranında artışla 32.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 632, 636 adet işlem
-
17:57RALYH
Yüzde 7.50 oranında artışla 21.78 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 735, 767 adet işlem
-
17:56HURGZ
Yüzde 9.62 oranında artışla 2.28 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 927, 812 adet işlem
-
17:55TRILC
Yüzde 7.08 oranında artışla 12.25 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 869, 303 adet işlem
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 81, 56 artarak (% 2.66 ) 3, 152