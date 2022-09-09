Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.09.2022 20:39
***PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz girişim yatırımlarından Erham Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 09.09.2022 tarihinde gerçekleştirilen genel kurul toplantısında, diğer hususların yanı sıra, Şirket'in mevcut 55.000.000 TL tutarındaki sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 100.000.000 TL artırılarak 155.000.000 TL'ye artırılmasına ve mevcut unvanının ASY Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. olarak değiştirilmesine karar verilmiştir. Söz konusu sermaye artırımına, Şirketimiz paylarının halka arzına ilişkin izahname ekinde yer alan fon kullanım raporuna uygun olarak, Şirketimizin halka arzdan elde etmiş olduğu fon ile katılınmaktadır.
Paydaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062237


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:053.521
Değişim :  2,44% |  83,97
Açılış :  3.465  
Önceki Kapanış :  3.437  
En Yüksek
3.546 En Düşük
3.452
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GARAN 26,18 2.901.939.565 % 10,00  
INVEO 19,58 175.218.116 % 10,00  
ISCTR 12,44 4.004.888.599 % 9,99  
HALKB 13,76 1.409.858.953 % 9,99  
DESA 27,98 62.899.712 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,2249 18,2370 % 0,08  
Euro 18,3108 18,3280 % 0,54  
Sterlin 21,0536 21,1592 % 0,71  
Frank 18,8909 19,0047 % 0,96  
Riyal 4,8377 4,8619 % 0,04  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.715 1.716 6,83  
Altın Gr. 1.005 1.005 3,62  
Cumhuriyet 6.737 6.839 9,00  
Tam 6.751 6.843 14,00  
Yarım 3.289 3.345 7,00  
Çeyrek 1.650 1.671 2,00  
Gümüş.Ons 18,82 18,84 0,29  
Gümüş Gr. 11,00 11,01 0,13  
B. Petrol 92,70 92,70 3,55  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru