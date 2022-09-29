***PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.09.2022 17:38
***PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz girişim yatırımlarından Erham Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 55.000.000 TL tutarındaki sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 100.000.000 TL artırılarak 155.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve ticaret unvanının ASY Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ olarak değiştirilmesine ilişkin gerekli işlemler tamamlanmış ve ilgili değişiklikler bugün itibarıyla (29.09.2022) tescil edilmiştir. Erham Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin mevcut sermayesi 155.000.000 TL ve yeni unvanı ASY Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'dir.
Paydaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066162
BIST
18:053.147
En Yüksek
|Değişim
|: -1,60%
|| -51,27
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.049
18:0518,5289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0108
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
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18,5610
En Düşük
18,4765
18:0518,1758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1560
|Açılış
|: 18,0200
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|Önceki Kapanış
|: 17,9200
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18,1899
En Düşük
17,8996
18:05988,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,49
|Açılış
|: 988,01
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|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|1.390,40
|25.479.763
|% 10,00
|
|UZERB
|42,68
|1.859.562
|% 10,00
|
|UFUK
|55,55
|1.767.081
|% 10,00
|
|ENSRI
|20,48
|149.544.656
|% 9,99
|
|EKIZ
|13,14
|2.926.072
|% 9,96
|
|ALARK
|56,30
|454.149.155
|% -9,99
|
|ISGYO
|6,65
|18.762.396
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.623.881
|% -9,83
|
|KMPUR
|52,90
|233.699.203
|% -8,87
|
|SILVR
|26,40
|21.753.566
|% -8,65
|
|THYAO
|68,60
|4.420.847.538
|% -0,51
|
|ASELS
|29,90
|3.992.969.962
|% 4,04
|
|YKBNK
|7,03
|2.310.256.647
|% -0,42
|
|HEKTS
|55,30
|2.223.934.492
|% -7,06
|
|GARAN
|18,80
|2.076.268.669
|% -2,34
|
|SKBNK
|1,91
|1.031.279.929
|% 2,69
|
|TSKB
|2,51
|1.121.328.394
|% 7,26
|
|EKGYO
|3,82
|1.569.855.715
|% -1,29
|
|YKBNK
|7,03
|2.310.256.647
|% -0,42
|
|ZOREN
|3,25
|950.699.228
|% -5,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5176
|18,5289
|% 0,06
|
|Euro
|18,1528
|18,1758
|% 0,87
|
|Sterlin
|20,4059
|20,5082
|% 1,59
|
|Frank
|18,8363
|18,9498
|% -0,22
|
|Riyal
|4,9136
|4,9383
|% 0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.658
|1.658
|-2,17
|
|Altın Gr.
|984
|984
|-3,13
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|-52,00
|
|Tam
|6.613
|6.698
|-83,00
|
|Yarım
|3.217
|3.274
|-41,00
|
|Çeyrek
|1.614
|1.638
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|18,74
|18,77
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,14
|-0,11
|
|B. Petrol
|87,85
|87,85
|-0,20
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