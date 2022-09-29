***PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.09.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz girişim yatırımlarından Erham Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 55.000.000 TL tutarındaki sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 100.000.000 TL artırılarak 155.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve ticaret unvanının ASY Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ olarak değiştirilmesine ilişkin gerekli işlemler tamamlanmış ve ilgili değişiklikler bugün itibarıyla (29.09.2022) tescil edilmiştir. Erham Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin mevcut sermayesi 155.000.000 TL ve yeni unvanı ASY Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'dir.Paydaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066162BIST