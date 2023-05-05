***PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 27.04.2023 tarihli özel durum açıklamasında Şirketimizin uhdesinde bulunan 1.900.000 adet "İntegral Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Bisu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" katılma paylarının 1.900.000.-TL bedel karşılığında devredilmesine, böylece söz konusu girişim sermayesi yatırımından çıkılmasına karar verildiği kamuoyu ile paylaşılmıştı.Şirketimizin 05.05.2023 tarihli yönetim kurulu toplantısında, çıkış işlemlerine ilişkin sürecin daha hızlı tamamlanması adına Şirketimiz uhdesinde bulunan 1.900.000 adet fon katılma payının 1.900.000.-TL bedel karşılığında İntegral Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Bisu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na iade edilmesi suretiyle çıkılmasına karar verilmiştir. Fon katılma paylarının fona iadesi ve bedellerinin tarafımıza ödenmesine ilişkin süreç bugün (05.05.2023) itibarıyla tamamlanmış olup, Şirketimiz tarafından anılan yatırımdan çıkılmıştır.Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147548BIST