***PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 06.06.2023 tarihli yönetim kurulu toplantısında Şirketimizin girişim sermayesi yatırımları portföyünde bulunan DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat AŞ (DMR) yönetim kurulunun şirket sermayesinin 90.141.600 TL olan sermayesinin emisyon primli olarak 110.300.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin kararı çerçevesinde, Şirketimiz tarafından söz konusu sermaye artırımına 775.000 adet pay karşılığında 7.926.973 TL tutarında ödeme yapılarak katılınmasına karar verilmiştir. Söz konusu sermaye artırımı sonrasında Şirketimizin DMR sermayesindeki payı 5.174.000 TL (%4,69) olarak gerçekleşmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156548BIST