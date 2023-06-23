***PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 23.06.2023 tarihli yönetim kurulu toplantısında- Mehmet Selim TUNÇBİLEK'in yönetim kurulu üyeliği görevinden istifasının kabulüne,- İlk genel kurul onayına sunulmak üzere Mehmet Selim TUNÇBİLEK'in kalan süresi kadar Ahmet Haluk GÜNER'in yönetim kurulu üyesi olarak atanmasınaKarar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161952BIST