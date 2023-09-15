***PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin girişim sermayesi yatırımları portföyünde bulunan ve 110.300.000.-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinde pay oranı %4,69 olan DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat AŞ.nin halka arz yoluyla bedelli sermaye artırımı başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.09.2023 tarih ve 2023/54 sayılı bülteninde onaylandığı açıklanmıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195213BIST