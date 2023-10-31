***PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 31.10.2023 tarihli yönetim kurulu toplantısında- Sn. Ahmed Kerem KAPANCI'nın yönetim kurulu üyeliği görevinden istifasının kabulüne,- İlk genel kurul onayına sunulmak üzere Sn. Ahmed Kerem KAPANCI'nın kalan süresi kadar Sn. Mete Muzaffer BIÇAKLIOĞLU'nun yönetim kurulu üyesi olarak atanmasınaKarar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212592BIST