***PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 30.11.2023 (bugün) tarihli yönetim kurulu toplantısında kurulması planlanan 50.000.000.-TL başlangıç sermayeli A1 Eğitim ve Filo Kiralama AŞ.ne 8.750.000.-TL adet pay karşılığında 8.750.000.-TL tutarla iştirakte bulunulmasına, ayrıca iştirakte bulunacağımız A1 Eğitim ve Filo Kiralama AŞ.nin yönetim kurulunda Şirketimizi temsile Sn. Ayşe TERZİ'nin tam yetkili kılınmasına karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221312BIST