***PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 06.12.2023 tarihli yönetim kurulu toplantısında girişim sermayesi yatırımları portföyümüzde bulunan ARF Bio Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ (ARF Bio)'ye gerçekleştirilecek ilk sermaye artırımında kullanılmak üzere, faizsiz olarak ve herhangi bir vadeye bağlı olmaksızın 2.541.000.-TL sermaye avansı verilmesine karar verilmiş olup, ilgili sermaye avansı tutarı ARF Bio'ya gönderilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223126BIST