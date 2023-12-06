***PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.12.2023 18:16
***PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 06.12.2023 tarihli yönetim kurulu toplantısında girişim sermayesi yatırımları portföyümüzde bulunan ARF Bio Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ (ARF Bio)'ye gerçekleştirilecek ilk sermaye artırımında kullanılmak üzere, faizsiz olarak ve herhangi bir vadeye bağlı olmaksızın 2.541.000.-TL sermaye avansı verilmesine karar verilmiş olup, ilgili sermaye avansı tutarı ARF Bio'ya gönderilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223126
BIST
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18:057.855
En Düşük
|Değişim
|: -2,51%
|| -202,36
|Açılış
|: 8.067
|
|Önceki Kapanış
|: 8.057
|
7.855
En Yüksek
8.112
18:0528,9262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0443
|Açılış
|: 28,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9475
En Düşük
28,8087
18:0531,2404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0259
|Açılış
|: 31,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3200
|
31,2780
En Düşük
31,1381
18:051.883,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 8,76
|Açılış
|: 1.883,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.874,80
|
1.894,29
En Düşük
1.870,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMBTN
|1.958,00
|95.728.696
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.002,00
|552.109.036
|% 10,00
|
|ISATR
|974.357,50
|974.358
|% 10,00
|
|OZSUB
|33,26
|128.972.004
|% 9,99
|
|ALCAR
|1.387,00
|505.154.713
|% 9,99
|
|BTCIM
|160,20
|527.247.986
|% -10,00
|
|SAFKR
|30,78
|79.239.487
|% -10,00
|
|ORMA
|146,00
|6.697.154
|% -9,99
|
|KENT
|585,50
|6.127.092
|% -9,99
|
|GEDIK
|15,60
|91.511.409
|% -9,98
|
|THYAO
|251,25
|7.395.226.629
|% -2,99
|
|ISCTR
|22,66
|6.235.221.105
|% 1,16
|
|YKBNK
|20,42
|4.785.171.725
|% 0,69
|
|AKBNK
|36,50
|4.742.143.706
|% -0,16
|
|BINHO
|313,00
|3.873.544.948
|% -9,86
|
|EKGYO
|7,38
|2.511.834.805
|% 0,00
|
|ISCTR
|22,66
|6.235.221.105
|% 1,16
|
|YKBNK
|20,42
|4.785.171.725
|% 0,69
|
|ODAS
|10,11
|1.945.236.585
|% -7,25
|
|IHLAS
|1,17
|195.813.095
|% -4,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9140
|28,9262
|% 0,15
|
|Euro
|31,2156
|31,2404
|% 0,08
|
|Sterlin
|36,2930
|36,4750
|% 0,09
|
|Frank
|32,9380
|33,1365
|% 0,23
|
|Riyal
|7,6876
|7,7261
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,03
|24,06
|% 0,66
|
|Platin
|895,10
|897,97
|% 0,66
|
|Paladyum
|953,36
|956,88
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|74,54
|74,54
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,58
|2.029,90
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59CWENE
Yüzde -5.92 oranında düşüşle 293.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 751, 572 adet işlem
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -149, 88 kaybederek (% -2.11 ) 6, 948
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZSUB, ICUGS, DERIM, EKOS, SELGD, UMPAS, GLCVY, CMBTN, SAMAT