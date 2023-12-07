***PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.12.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar06.12.2023 tarihli özel durum açıklamamızda, ARF Bio Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ (ARF Bio)'ye gerçekleştirilecek ilk sermaye artırımında kullanılmak üzere faizsiz olarak ve herhangi bir vadeye bağlı olmaksızın verilen sermaye avansı tutarı, sehven, 2.096.401.-TL yerine 2.541.000.-TL olarak belirtilmiştir.Öte yandan, ARF Bio'nun 07.12.2023 tarihli genel kurulunda, 500.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 105.241.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı sermaye yedeklerinden karşılanmak üzere 42.096.401.-TL tutarında artırılarak 147.337.401.-TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş olup, söz konusu sermaye artırımına Şirketimizce ARF Bio sermayesindeki payımız oranında (%4,98 / 2.096.401.-TL) katılınmıştır. Böylece, Şirketimizin ARF Bio'nun çıkarılmış sermayesindeki payı 7.337.401.-TL (%4,98) olarak gerçekleşmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223757BIST