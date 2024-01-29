***PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.01.2024 18:17
***PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.12.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin girişim sermayesi yatırımları portföyünde bulunan ARF Bio Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ (ARF Bio)'nin 500.000.000.-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 147.337.401.-TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak, 182.537.401.-TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilmesi planlanan 35.200.000.-TL nominal değerli (B) Grubu paylar ile mevcut ortaklardan Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ Arf Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun sahip olduğu 8.800.000.-TL nominal değerli (B) Grubu paylar olmak üzere toplamda 44.000.000.-TL nominal değerli (B) grubu payların ilk halka arzına ilişkin izahnamenin ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun onaylanması talebiyle Arf Bio tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmış olan başvurunun, dosyada yer alan birtakım eksiklikler sebebiyle işlemden kaldırıldığı ve eksiklerin giderilmesini takiben başvurunun güncelleneceği tarafımıza bildirilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243393
BIST
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18:058.472
En Düşük
|Değişim
|: 1,50%
|| 125,42
|Açılış
|: 8.400
|
|Önceki Kapanış
|: 8.346
|
8.399
En Yüksek
8.502
18:0530,3487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,2488
|Açılış
|: 30,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,4182
En Düşük
30,1690
18:0532,8501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1401
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,0490
En Düşük
32,7672
18:051.980,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 26,75
|Açılış
|: 1.980,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.953,68
|
1.988,46
En Düşük
1.958,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|539,00
|7.495.768
|% 10,00
|
|YAYLA
|12,43
|69.787.350
|% 10,00
|
|PKART
|57,20
|27.297.558
|% 10,00
|
|POLTK
|19.197,50
|153.705.985
|% 10,00
|
|SODSN
|81,95
|3.210.458
|% 10,00
|
|SNPAM
|76,70
|12.704.766
|% -9,98
|
|ISBTR
|502.000,00
|1.554.000
|% -8,73
|
|VKFYO
|27,32
|134.751.837
|% -8,01
|
|YGYO
|4,47
|55.845.145
|% -7,07
|
|GARFA
|111,90
|126.447.708
|% -5,09
|
|THYAO
|274,00
|14.988.798.543
|% 5,38
|
|TUPRS
|152,30
|4.728.357.779
|% 3,18
|
|ASELS
|51,40
|3.921.417.156
|% 4,51
|
|EREGL
|43,72
|3.874.305.595
|% 0,97
|
|PGSUS
|760,50
|3.833.898.695
|% 2,01
|
|EKGYO
|10,20
|3.291.202.853
|% -0,87
|
|ZOREN
|4,70
|1.263.081.633
|% 4,21
|
|YKBNK
|21,34
|3.440.741.437
|% -1,93
|
|TSPOR
|1,58
|253.894.603
|% -2,71
|
|AKFGY
|2,04
|281.193.154
|% -1,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3435
|30,3480
|% 0,82
|
|Euro
|32,8278
|32,8380
|% 0,39
|
|Sterlin
|38,3830
|38,5755
|% 0,69
|
|Frank
|35,0058
|35,2167
|% 0,89
|
|Riyal
|8,0669
|8,1074
|% 0,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,12
|23,14
|% 0,66
|
|Platin
|930,73
|932,15
|% 0,66
|
|Paladyum
|977,90
|982,36
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,90
|81,90
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,56
|2.028,93
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58MOBTL
Yüzde 5.94 oranında artışla 4.64 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 004, 464 adet işlem
-
17:57ZEDUR
Yüzde 6.43 oranında artışla 86.90 lira fiyatla işlem gören hissede 944, 911 adet işlem
-
17:56OSMEN
Yüzde 5.43 oranında artışla 215.40 lira fiyatla işlem gören hissede 195, 655 adet işlem
-
17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 97, 89 artarak (% 1.33 ) 7, 468
-
17:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TARKM, PKART, SKYMD, IDEAS, CMBTN, SDTTR, CATES, SELGD, DIRIT, SEKUR