***PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
02.11.2022 18:17
***PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz paylarının halka arzında, yapılan sermaye artırımından elde edilen fonun kullanımına ilişkin rapor ekte sunulmaktadır.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076350
BIST
18:054.072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 17,20
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
18:0518,6212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0351
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
18:0518,4019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0427
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4724
En Düşük
18,2949
18:05986,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,28
|Açılış
|: 986,50
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
993,12
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MIATK
|68,75
|300.445.453
|% 10,00
|
|ERCB
|85,25
|96.943.331
|% 10,00
|
|NTGAZ
|35,88
|186.528.605
|% 9,99
|
|EDATA
|24,46
|88.100.756
|% 9,98
|
|MNDTR
|25,12
|232.578.390
|% 9,98
|
|ERBOS
|157,00
|282.235.092
|% -9,25
|
|LIDER
|44,02
|60.194.537
|% -8,79
|
|KRGYO
|8,07
|118.967.108
|% -7,13
|
|YAPRK
|48,78
|44.382.766
|% -6,91
|
|HEDEF
|13,90
|120.072.389
|% -5,89
|
|ASELS
|35,84
|8.019.943.851
|% 7,50
|
|THYAO
|101,20
|5.763.852.990
|% -1,17
|
|SASA
|125,90
|3.106.805.823
|% -4,26
|
|EREGL
|30,58
|2.811.136.583
|% 3,03
|
|TUPRS
|395,30
|2.660.578.704
|% 1,36
|
|EKGYO
|4,54
|1.705.246.774
|% 0,67
|
|TSKB
|3,12
|960.670.243
|% 5,05
|
|ISCTR
|9,02
|2.641.927.662
|% -3,84
|
|SKBNK
|2,03
|557.261.744
|% 1,50
|
|ODAS
|8,47
|2.004.911.018
|% 8,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6179
|18,6195
|% 0,18
|
|Euro
|18,3877
|18,4035
|% 0,24
|
|Sterlin
|21,3003
|21,4071
|% 0,06
|
|Frank
|18,5768
|18,6887
|% 0,31
|
|Riyal
|4,9403
|4,9651
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.649
|0,42
|
|Altın Gr.
|987
|987
|2,19
|
|Cumhuriyet
|6.628
|6.728
|39,00
|
|Tam
|6.645
|6.702
|7,00
|
|Yarım
|3.238
|3.276
|3,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.637
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,62
|19,65
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,79
|0,04
|
|B. Petrol
|95,22
|95,22
|0,57
|
Seans Raporu
18:05
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17:59DOBUR
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17:57XU030
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17:57
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TSKB, ISCTR
-
17:57XU100
Endeks 4, 073 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 71, 348.00 milyon TL de