***PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.07.2022 17:32
***PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MURAT GÜLER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli 16.06.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Grup Şirketlerinde Yönetim kurulu üyeliği Evet 51.14 A ve B Grubu Paylar Bağımsız Üye Değil
AYŞE TERZİ Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avukat 16.06.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi/Riskin Eerken Saptanması Komitesi
MEHMET SELİM TUNÇBİLEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 23.03.2022 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği/Genel Müdür Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil
AHMED KEREM KAPANCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 08.04.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim kurulu üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil
AYŞE HÜMAY YILDIZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 16.06.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite/Kurumsal Yönetim Komitesi/Riskin Erken Saptanması Komitesi
DİLEK ŞARMAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 16.06.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite/Kurumsal Yönetim Komitesi/Riskin Erken Saptanması Komitesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041774
BIST
18:052.371
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -34,73
|Açılış
|: 2.418
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|Önceki Kapanış
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2.426
En Düşük
2.359
18:0516,9752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
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|Açılış
|: 17,0700
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|Önceki Kapanış
|: 16,8450
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En Düşük
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18:0517,4559
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|: 17,5000
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|Önceki Kapanış
|: 17,5850
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17,6240
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18:05965,68
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|Açılış
|: 965,68
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|Önceki Kapanış
|: 977,78
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988,46
En Düşük
963,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GEREL
|4,62
|49.307.907
|% 10,00
|
|RTALB
|7,02
|79.492.897
|% 9,86
|
|GZNMI
|46,20
|39.019.224
|% 9,79
|
|CANTE
|43,28
|53.146.803
|% 8,20
|
|OYAYO
|10,29
|15.063.625
|% 8,20
|
|ULUSE
|207,00
|14.281.464
|% -10,00
|
|BERA
|14,31
|472.695.854
|% -6,96
|
|OZKGY
|5,79
|41.552.356
|% -6,61
|
|OZKGY
|5,79
|41.552.356
|% -6,61
|
|BASCM
|3,41
|211.812
|% -6,58
|
|THYAO
|47,00
|4.444.391.609
|% -1,43
|
|SISE
|21,00
|1.755.556.484
|% -0,94
|
|EREGL
|26,08
|1.731.666.761
|% 0,46
|
|HEKTS
|30,54
|1.533.130.897
|% 6,04
|
|SASA
|39,64
|1.355.249.207
|% -2,12
|
|EKGYO
|2,79
|1.191.104.372
|% -1,41
|
|YKBNK
|4,17
|986.300.748
|% -2,57
|
|ODAS
|2,78
|563.031.383
|% 1,83
|
|TSKB
|1,94
|221.571.401
|% -2,02
|
|ISCTR
|4,40
|461.283.080
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9844
|17,0295
|% 1,21
|
|Euro
|17,3934
|17,4863
|% -0,29
|
|Sterlin
|20,2117
|20,3131
|% -0,36
|
|Frank
|17,4664
|17,5716
|% 0,27
|
|Riyal
|4,5108
|4,5334
|% 1,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-38,46
|
|Altın Gr.
|965
|965
|-12,82
|
|Cumhuriyet
|6.489
|6.587
|-52,00
|
|Tam
|6.471
|6.583
|-43,00
|
|Yarım
|3.167
|3.219
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.587
|1.609
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,18
|19,21
|-0,78
|
|Gümüş Gr.
|10,47
|10,48
|-0,32
|
|B. Petrol
|103
|103
|-10,44
|