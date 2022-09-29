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***PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.09.2022 17:29
***PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
ASY YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi 155000000 116250000 TRY 75 Girişim Şirketi (Bağlı Ortaklık)
ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİMİ AŞ Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi 137500000 6847498 TRY 4,98 Girişim Şirketi (İştirak)
DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT AŞ Her türlü gıda maddesinin üretimi toptan ve perakende olarak alımı, satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatı 90141600 4399000 TRY 4,88 Girişim Şirketi (İştirak)
TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ Telekom pazarında bireylere ve çeşitli büyüklükteki kurumlara telefon, toplu internet, Özel Sanal Ağ (IP MPLS VPN), veri merkezi ve barındırma hizmetleri sunmak 26666667 1310937 TRY 4,92 Girişim Şirketi (İştirak)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066142


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BERA 19,91 432.635.320 % 10,00  
CONSE 4,51 150.056.555 % 10,00  
ESEN 45,54 109.923.489 % 10,00  
UZERB 46,94 1.497.996 % 9,98  
EKIZ 14,45 2.580.354 % 9,97  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,5094 18,5376 % 0,17  
Euro 18,1290 18,1422 % -0,08  
Sterlin 20,5254 20,6284 % 0,08  
Frank 18,7247 18,8375 % -0,88  
Riyal 4,9158 4,9405 % 0,15  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.666 1.666 5,20  
Altın Gr. 992 992 4,26  
Cumhuriyet 6.656 6.757 77,00  
Tam 6.661 6.759 27,00  
Yarım 3.241 3.304 13,00  
Çeyrek 1.625 1.653 7,00  
Gümüş.Ons 19,07 19,10 0,26  
Gümüş Gr. 11,36 11,38 0,15  
B. Petrol 85,92 85,92 -1,26  
Seans Raporu 18:05
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