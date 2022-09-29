***PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.09.2022 17:29
***PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
ASY YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi 155000000 116250000 TRY 75 Girişim Şirketi (Bağlı Ortaklık)
ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİMİ AŞ Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi 137500000 6847498 TRY 4,98 Girişim Şirketi (İştirak)
DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT AŞ Her türlü gıda maddesinin üretimi toptan ve perakende olarak alımı, satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatı 90141600 4399000 TRY 4,88 Girişim Şirketi (İştirak)
TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ Telekom pazarında bireylere ve çeşitli büyüklükteki kurumlara telefon, toplu internet, Özel Sanal Ağ (IP MPLS VPN), veri merkezi ve barındırma hizmetleri sunmak 26666667 1310937 TRY 4,92 Girişim Şirketi (İştirak)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066142
BIST
18:053.180
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 33,10
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.180
En Düşük
3.130
18:0518,5359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0301
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5200
|
18,5668
En Düşük
18,4511
18:0518,1500
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0074
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,2931
En Düşük
18,0380
18:05992,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,41
|Açılış
|: 992,34
|
|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BERA
|19,91
|432.635.320
|% 10,00
|
|CONSE
|4,51
|150.056.555
|% 10,00
|
|ESEN
|45,54
|109.923.489
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|1.497.996
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,45
|2.580.354
|% 9,97
|
|KZBGY
|19,23
|313.531.783
|% -9,97
|
|CASA
|118,70
|1.003.134
|% -9,94
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|SODSN
|22,48
|738.181
|% -7,34
|
|ENSRI
|19,10
|130.952.101
|% -6,74
|
|THYAO
|70,60
|3.439.050.750
|% 2,92
|
|SASA
|68,20
|2.632.502.744
|% 3,57
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|ASELS
|29,30
|1.886.650.163
|% -2,01
|
|ALARK
|58,75
|1.737.820.434
|% 4,35
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|EKGYO
|3,87
|1.553.347.174
|% 1,31
|
|ODAS
|6,34
|1.406.384.062
|% 6,73
|
|YKBNK
|7,07
|1.580.381.221
|% 0,57
|
|TSKB
|2,45
|497.237.732
|% -2,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5094
|18,5376
|% 0,17
|
|Euro
|18,1290
|18,1422
|% -0,08
|
|Sterlin
|20,5254
|20,6284
|% 0,08
|
|Frank
|18,7247
|18,8375
|% -0,88
|
|Riyal
|4,9158
|4,9405
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.666
|5,20
|
|Altın Gr.
|992
|992
|4,26
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|77,00
|
|Tam
|6.661
|6.759
|27,00
|
|Yarım
|3.241
|3.304
|13,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.653
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,07
|19,10
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,36
|11,38
|0,15
|
|B. Petrol
|85,92
|85,92
|-1,26
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU100
Endeks 3, 173 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 42, 566.00 milyon TL de
-
17:58MEDTR
Yüzde 4.42 oranında artışla 25.06 lira fiyatla işlem gören hissede 720, 384 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde 6.57 oranında artışla 6.33 lira fiyatla işlem gören hissede 212, 033, 038 adet işlem
-
17:56YAYLA
Yüzde 4.45 oranında artışla 3.99 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 112, 733 adet işlem
-
17:55ESEN
Yüzde 8.84 oranında artışla 45.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 075, 664 adet işlem