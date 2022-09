***PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiASY YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi 155000000 116250000 TRY 75 Girişim Şirketi (Bağlı Ortaklık)ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİMİ AŞ Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi 137500000 6847498 TRY 4,98 Girişim Şirketi (İştirak)DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT AŞ Her türlü gıda maddesinin üretimi toptan ve perakende olarak alımı, satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatı 90141600 4399000 TRY 4,88 Girişim Şirketi (İştirak)TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ Telekom pazarında bireylere ve çeşitli büyüklükteki kurumlara telefon, toplu internet, Özel Sanal Ağ (IP MPLS VPN), veri merkezi ve barındırma hizmetleri sunmak 26666667 1310937 TRY 4,92 Girişim Şirketi (İştirak)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066142BIST